ألعاب القوى- الجزائر- مونديال 2019 :"كنت واثقا من قدراتي"

الجزائر- أكد العداء الجزائري, توفيق مخلوفي , صاحب الميدالية الفضية لسباق 1500م في مونديال الدوحة ( قطر), يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أنه " لم يفقد أبدا الثقة في نفسه ويركّز حاليا على هدفه المقبل وهو الالعاب الاولمبية - 2020 بطوكيو ( اليابان) .

وصرح مخلوفي لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي ( الجزائر العاصمة) قائلا: " كنت دائما أثق في قدراتي لمقارعة احسن العدائين في العالم . على الرغم من غيابي عن الميادين لمدة عامين , إلا انني قمت بتحضيرات شاقة للغاية مع طاقمي الفني والحمد لله, نجحت في افتكاك ميدالية بالدوحة."

واضاف : " على عكس السنوات الماضية , استفدت هذه المرة من كل وسائل التحضير التي طلبتها . اشكر وزير الشباب والرياضة وكل الاشخاص الذين ساهموا في تحقيق هذا الفوز."

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ويهدى ابن مدينة سوق اهراس الميدالية الفضية , الى كل الجزائريين معتبرا ان هذا التتويج هو ثمار تضحيات كبيرة منذ عودته الى المنافسة.

وقال مخلوفي للصحافة : " الأهم عند رياضي المستوى العالي, هو الثقة بالذات والعمل الدؤوب . الان لم يبق امامنا سوى سنة واحدة عن الالعاب الاولمبية بطوكيو الصائفة المقبلة , سأركن للراحة بعض الوقت , قبل استئناف التحضيرات تحسبا اولمبياد-2020 بطوكيو.

ونال مخلوفي في موعد الدوحة الميدالية الفضية في سباق 1500م بتوقيت 3: 31 ثا و 46 ج.م , فيما توج الكيني تيموتي شيرييوت بالميدالية الذهبية (3د 29ثا 26ج), مسجلا أحسن توقيت لهذا الموسم, بينما حقق البولوني مارسين ليفاندوفسكي (3د 31ثا 46ج) الميدالية البرونزية.

من جهته, اعتبر وزير الشباب والرياضة , عبد الرؤوف برناوي , ان مخلوفي على منصة التتويج الدولية منذ سنة 2012 و قد برهن مرة اخرى على قيمته بإهدائه الجزائر ميدالية جديدة.

واضاف : " مخلوفي برهن في كل مسابقة دولية عن علو كعبه ويعد من بين احسن العدائين في العالم منذ ثلاثة عهدات اولمبية . اعتقد انه احسن مثال للشباب الجزائري."