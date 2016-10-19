الألعاب العسكرية العالمية (المجموعة الأولى/الجولة الأولى): المنتخب الجزائري يفوز على ايرلندا بـ(4-0)

ووهان(الصين) - فاز المنتخب الجزائري العسكري لكرة القدم على نظيره الايرلندي بنتيجة (4-0) يوم الأربعاء, لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الأولى, للألعاب العسكرية العالمية الجارية بمدينة ووهان الصينية (14-28 أكتوبر).

وسجل اهداف اللقاء كل من عبد القادر كيبو (1, 90+4), بلال مسعودي (38) وحسام الدين غشة (45).

وفي مباراة أخرى عن نفس المجموعة, فاز المنتخب القطري على نظيره الولايات المتحدة الامريكية بنتيجة (3-1).

وبهذا الفوز, يتصدر "الخضر" المجموعة الاولى برصيد 3 نقاط رفقة قطر, لكن بأفضلية الاهداف لصالح الجزائر, بينما تتذيل ايرلندا و الولايات المتحدة الامريكية المجموعة دون رصيد.

ولحساب الجولة الثانية, المقررة يوم الجمعة 18 أكتوبر, يواجه الفريق الجزائري نظيره القطري, في الوقت الذي تلتقي فيه الولايات المتحدة الامريكية بإيرلندا.

وتشهد دورة كرة القدم في الألعاب العسكرية مشاركة 12 منتخبا, موزعا على ثلاث مجموعات, كل واحدة منها تضم أربعة منتخبات, حيث يتأهل صاحبا المركزين الأولين الى ربع النهائي بالإضافة الى منتخبين آخرين صاحبي أفضل مركز ثالث.

وتشارك الجزائر بوفد يتكون من 87 رياضيا في الألعاب العسكرية السابعة للمجلس الدولي للرياضة العسكرية, بمشاركة أكثر من 8000 رياضي عسكري ذو مستوى عالي, يمثلون لـ139 دولة.

ويخوض ممثلو الجزائر هذه المنافسة في سبعة (07) اختصاصات رياضية ذات طابع أولمبي وعسكري وهي: كرة القدم, الملاكمة, جيدو, ألعاب القوى, المصارعة المشتركة, التايكواندو والخماسي العسكري.