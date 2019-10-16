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البطولة الافريقية للتجذيف (اليوم الثاني والأخير): المنتخب الجزائري ثالثا ومصر تجرد تونس من لقبها القاري

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 16:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات
البطولة الافريقية للتجذيف (اليوم الثاني والأخير): المنتخب الجزائري ثالثا ومصر تجرد تونس من لقبها القاري أرشيف

تونس - حل المنتخب الجزائري للتجذيف في المركز الثالث في اليوم الختامي من البطولة الافريقية (أكابر,  تحت 23 عاما, أواسط و فئة ذوي الاحتياجات الخاصة) بالمجرى الدولي للبحيرة (تونس) برصيد 14 ميدالية (5 ذهبيات و 3 فضيات و 6 برونزيات), فيما عاد اللقب القاري للمنتخب المصري الذي جرد منافسه التونسي من تاجه.

و حصد المنتخب المصري في البطولة التي جرت يومي الثلاثاء و الاربعاء 18 ميدالية (8 ذهبيات و6 فضيات و4 برونزيات), بينما تراجع المنتخب التونسي للتجذيف الى المركز الثاني بعدما اكتفى في اليوم الختامي من المنافسة بميدالية ذهبية مقابل 7 فضيات وبرونزية واحدة صباح الاربعاء .

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وحكمت هذه الحصيلة على المنتخب التونسي بالتراجع الى المركز الثاني في الجدول النهائي لتوزيع الميداليات بمجموع 20 ميدالية (6 ذهبيات و11 فضية و3 برونزيات).

 

وفي ما يلي الجدول النهائي لتوزيع الميداليات

 

البلد          ذهب   فضة    برونز

1- مصر     8     6     4

2- تونس    6     11    3

3- الجزائر  5    3      6

4- السودان 1    0      2

5- ناميبيا    1    0      0

6- المغرب  0   1      3

7- ليبيا       0   0      2

8- زيمبابوي 0  0   1.

آخر تعديل على الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 16:37
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البطولة الافريقية للتجذيف (اليوم الثاني والأخير): المنتخب الجزائري ثالثا ومصر تجرد تونس من لقبها القاري
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 16:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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