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كرة السلة/ القسم الممتاز (رجال): انطلاق الموسم الكروي الجديد يوم غد الخميس

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 16:16     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات
كرة السلة/ القسم الممتاز (رجال): انطلاق الموسم الكروي الجديد يوم غد الخميس

الجزائر- تعطى إشارة انطلاق البطولة الوطنية للقسم الممتاز في كرة السلة (رجال) يوم غد الخميس بصيغة جديدة، و بمشاركة 20 ناديا تسعى  لإزاحة المجمع البترولي من عرش البطولة و المتوج بلقبها منذ 2010 على التوالي.

بالنسبة للموسم الكروي "2019-2020" الذي سينطلق متأخرا بأسبوعين نتيجة الصعوبات التي واجهت الأندية على الصعيدين المالي و الإداري، ستكون الأندية المرشحة حاضرة على خط الانطلاق و يتعلق الأمر بالمجمع البترولي صاحب الثنائية (كأس و بطولة) الموسم الماضي و المرشح الأول لخلافة نفسه في سجل المنافسة ونادي سطاوالي وصيف البطل الموسم الماضي و شباب الدار البيضاء دون أن ننسى اتحاد سطيف و هي الأندية الأكبر حظا لمنافسة العملاق البترولي.

أما الأندية الأخرى التي تعرف مستوى متقاربا، فستعمل على تفادي المرتبتين الأخيرتين لتفادي السقوط للقسم الأسفل.

بالنسبة لصيغة المنافسة الجديدة، ستنشط الأندية العشرون المقسمة على مجموعتين (أ و ب) المرحلة الأولى التي تحمل تسمية "القسم الممتاز" بدلا من "القسم الوطني الأول".

وستنشط الأندية التي تنهي المرحلة الأولى ضمن المراتب الستة الأولى عن كل مجموعة، المرحلة الثانية بمباريات اقصائية (ذهابا و إيابا) مع احتمال خوض لقاء ثالث و فاصل. وتلعب الأندية الستة المتأهلة للمرحلة الثانية (دورة اللقب) في دورتين تضم كل واحدة منها 3 مباريات في ميدان محايد تعينه الاتحادية الجزائرية لكرة السلة.

وتنشط الأندية الأربعة المتأهلة دورة اللقب  للموسم "2019-2020" بخروج المغلوب (دور نهائي و نهائي).

وتنطلق الجولة الأولى للقسم الممتاز يوم غد الخميس بلقاء مقدم عن المجموعة الثانية تجمع نادي سطاوالي بالصاعد الجديد جمعية أولمبي البواقي  فيما برمجت المباريات الأخرى يوم السبت 19 أكتوبر.

برنامج المباريات: المجموعة الأولى: السبت (00ر16)

نصر حسين - طليعة درارية

المجمع البترولي - نجم شرشال

أولمبي برج بوعريريج - نادي الرويبة

اتحاد سيطف - أولمبي مليانة

ناي ورقلة - شباب الدار البيضاء

المجموعة الثانية: الخميس (00ر16):

نادي سطاوالي - جمعية أم البواقي

السبت (00ر16):

اتحاد برج بوعريريج - اتحاد البليدة (00ر14)

وداد بوفاريك - نادي جسر قسنطينة

 ربيع العلمة - أولمبي باتنة

أمل سكيكدة - اتحاد الجزائر .

                         

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كرة السلة/ القسم الممتاز (رجال): انطلاق الموسم الكروي الجديد يوم غد الخميس
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 16:16     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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