دراجات/الجزائر/الكاميرون/دورة شانتال بيا: 552 كلم في برنامج الدراجين

ياوندي - سيقطع الدراجون مسافة 552 كلم مقسمة على أربع مراحل في دورة شانطال بيا بالكاميرون المقررة من 17 إلى 20 أكتوبر بمشاركة خمسة دراجين جزائريين حسب ما كشف عنه المنظمون.

وستجري المرحلة الأولى يوم غد الخميس على مسافة 6ر118 كلم بين ياوندي و بافيا, فيما تجري المرحلة الثانية يوم الجمعة بين ياوندي و يبولوا (6ر150 كلم). أما المرحلة الثالثة فبرمجت يوم السبت بين زوتيلي و نبوانق على مسافة (4ر11 كلم) فيما تجري المرحلة الرابعة و الأخيرة يوم الأحد بين ساقميليما و ياوندي على مسافة 6ر166 كلم.

واوضح المنظمون : في نهاية الأمر, تجري دورة شانتال بيا في 4 مراحل بعد أن كانت مقررة في خمس مراحل التي كانت مقررة ان تنطلق اليوم الاربعاء بين بيرتوة و أبونغ مبانغ على مسافة 6ر109 كلم و التي تم إلغاؤها".

و تشارك الجزائر بخمسة دراجين و هم: عزالدين لعقاب, عبد الرحمن منصوري, نسيم سعيدي, حمزة ياسين و أسامة شبلاوي تحت إشراف المدرب الوطني الشريف مرابط.

ويتمثل هدف المنتخب الجزائر في هذا الموعد, حصد اكبر عدد من النقاط من أجل تدعيم الترتيب المؤهل للألعاب الأولمبية الصيفية المقررة عام 2020 بطوكيو (اليابان).