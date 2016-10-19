Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

دراجات/الجزائر/الكاميرون/دورة شانتال بيا: 552 كلم في برنامج الدراجين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 15:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

ياوندي - سيقطع الدراجون مسافة  552 كلم مقسمة على أربع مراحل في دورة شانطال بيا بالكاميرون المقررة  من 17 إلى 20 أكتوبر بمشاركة خمسة دراجين جزائريين حسب ما كشف عنه المنظمون.

وستجري المرحلة الأولى يوم غد الخميس على مسافة 6ر118 كلم بين ياوندي و بافيا, فيما تجري المرحلة الثانية يوم الجمعة بين ياوندي و يبولوا (6ر150 كلم). أما المرحلة الثالثة فبرمجت يوم السبت بين زوتيلي و نبوانق على مسافة (4ر11 كلم) فيما تجري المرحلة الرابعة و الأخيرة يوم الأحد بين ساقميليما و ياوندي على مسافة 6ر166 كلم.

واوضح المنظمون : في نهاية الأمر, تجري دورة شانتال بيا في 4 مراحل بعد أن كانت مقررة في خمس مراحل التي كانت مقررة ان تنطلق  اليوم الاربعاء بين بيرتوة و أبونغ مبانغ على مسافة 6ر109 كلم  و التي تم إلغاؤها".

و تشارك الجزائر بخمسة دراجين و هم: عزالدين لعقاب, عبد الرحمن منصوري, نسيم سعيدي, حمزة ياسين و أسامة شبلاوي تحت إشراف المدرب الوطني الشريف مرابط.

ويتمثل هدف المنتخب الجزائر في هذا الموعد, حصد اكبر عدد من النقاط من أجل تدعيم الترتيب المؤهل للألعاب الأولمبية الصيفية المقررة عام 2020 بطوكيو (اليابان).

كلـمات مفتـاحيــة :
دراجات/الجزائر/الكاميرون/دورة شانتال بيا: 552 كلم في برنامج الدراجين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 15:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.16

صحة : الدعوة الى تخفيف الضغط على مصالح الاستعجالات الطبية الجراحية

19.10.16

أدرار/ تربية المائيات بالجنوب : توفير الغذاء وخفض تكاليف الطاقة عوامل كفيلة بترقية الشعبة

19.10.16

البطولة الافريقية للتجذيف (اليوم الثاني والأخير): المنتخب الجزائري ثالثا ومصر تجرد تونس…

19.10.16

الاستدانة الخارجية: حل "جزئي و محدود في الزمن" لتقليص العجز في الميزانية /خبير/

19.10.16

كرة السلة/ القسم الممتاز (رجال): انطلاق الموسم الكروي الجديد يوم غد الخميس

19.10.16

الجزائريون مدعوون الى المساهمة في بناء المؤسسات الدستورية والمشاركة في رئاسيات 12 ديسمبر…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.14

آلاف السكنات ستوزع عبر الوطن بمناسبة إحياء الفاتح من نوفمبر 1954 "

19.10.14

المهرجان الدولي ال11 للموسيقى السمفونية: أداء راق للفرق التشيكية والمصرية والفرنسية

19.10.15

قايد صالح: الجيش الوطني الشعبي سيظل "العين الساهرة" لإيصال الجزائر إلى الوجهة التي…

19.10.15

بشار : نحو 150 مشارك في الدورة الوطنية محمد بن عزيزة لكمال الأجسام 

19.10.14

شعبة تربية الابل: الحكومة عازمة على توفير الدعم و المرافقة اللازمة للمربين

19.10.14

كرة القدم/الجزائر-كولومبيا: "الخضر" أمام منافس عنيد