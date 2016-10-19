الجزائر - كولومبيا 3-0: ''الخضر'' يؤكدون قبل المواعيد الرسمية في شهر نوفمبر

الجزائر- بصلابة دفاعة ونجاعة هجومية, اقتنص المنتخب الوطني لكرة القدم بالطريقة و الأداء, فوزا عريضا على المنتخب الكولومبي (3-0) في لقاء ودي, جرت وقائعه سهرة أمس الثلاثاء بملعب "بيار-موروا" بمدينة ليل (فرنسا).

وجاء هذا الفوز المريح, خمسة أيام بعد التعثر المسجل داخل الديار أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية (1-1) بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة, في لقاء ودي.

ورغم أن بداية اللقاء أمام منتخب كولومبيا -المصنف التاسع عالميا حسب الترتيب الأخير للفيفا- كانت معقدة, إلا أن المهاجم بغداد بونجاح تمكن من تحرير زملائه والجماهير الكبيرة من أنصار "الخضر" من الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا, بعد 15 دقيقة من اللعب بقذفة قوية من حوالي 20 مترا لم تترك أية فرصة للحارس الكولومبي اوسبينا. وتمكن اللاعب محرز من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة ال20, قبل أن يحقق الثنائية في الدقيقة ال65.

النقطة الايجابية المسجلة في لقاء الأمس, تتعلق بالخط الدفاعي للخضر الذي أبدى صلابة دفاعية طيلة المواجهة رغم أن المنافس خاض اللقاء في ظل غياب العديد الأسماء الأساسية مثل: رودريغيز (ريال مدريد), فالكاو (غالتسراي) وزاباتا (أتلانتا).

-بلماضي يرفض التهليل -

ويبدو أن المنتخب الجزائري قد تجنب فترة الفراغ الذي كان يخشاها متتبعو الكرة المستديرة , بعد تتويجه في شهر يوليو الفارط بكأس أمم افريقيا التي جرت وقائعها بمصر.

ومعلوم أن الأمور الحاسمة والرسمية ستجرى وقائعها في شهر نوفمبر القادم والتي تدخل ضمن تصفيات كأس أمم افريقيا 2021: أمام زامبيا داخل الديار (14 نوفمبر), ثم أمام المضيف, منتخب بوتسوانا (ال18 من نفس الشهر).

ورغم أن رفقاء محرز يقدمون كرة جميلة على كل المستويات, إلا أن الناخب الوطني جمال بلماضي يرفض ''التهليل'' ويدعو دائما لمواصلة العمل.

وصرح بلماضي لوسائل الاعلام عقب نهاية اللقاء: ''أمامنا الكثير من العمل من أجل تحسين المستوى, الحديث المتبادل مع اللاعبين هو التحسن والتألق مباراة بعد مباراة. هدفنا الآن هو التأهل لكأس العالم 2022''.

قبل أن يضيف: ''نحن نرغب في اللعب أمام أفضل الفرق كي نصبح أحسن . أظن أن فريقنا يتواجد في المستوى العالمي ولكن علنيا الاحتكاك أكثر مع المنتخبات الكبيرة.''

وتواصل الجزائر سلسة النتائج الإيجابية حيث لم تنهزم في اللقاءات ال15 الأخيرة. وكانت البداية بلومي أمام الطوغو (4-1)ضمن تصفيات كأس أمم افريقيا 2019.