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جيدو / بطولة العالم 2019 (اواسط): الجزائري محمد أمين طاهرة يقصى في الدور الثاني

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 13:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات

مراكش - اقصي المصارع الجزائري ، محمد امين طاهرة يوم الاربعاء، من بطولة العالم " للأواسط "، الجارية فعالياتها في الفترة الممتدة من16 الى  19 اكتوبر الجاري بمدينة مراكش المغربية، بعد خسارته في الدور الثاني من المنافسة امام التركي محرق اكوس في فئة (60 كلغ) .

وبعد ان كان معفى من منافسات الدور الاول ، ادرج المصارع الجزائري مباشرة في الدور الثاني و في الوقت الذي تجاوز فيه منافسه التركي الصربي نيمانجا ميليك في  منازلة الدور الاول.

واستهل المصارع طاهرة المنازلة بشكل جيد نسبيا ، بعد تسجيله في وقت سريع لحركة "وزاري" ، لكن منافسة التركي سرعان ما تدارك التأخر و حقق التفوق بفضل حركة "ايبون"، معلنا بذلك عن نهاية المنازلة التي استغرقت دقيقتين و ست ثواني وتشارك الجزائر في دورة مراكش بعشرة بمجموع 12 مصارع  ( 6 ذكور) و (6 اناث) .

 ويتعلق الامر ، بالإضافة الى محمد امين طاهرة ( -60 كلغ)، بكل من دريس مروان  مسعود ( -66 كلغ)، عبد القادر مبروك (-73 كلغ)، كريم أودجان  (-73 كلغ)، معاذ بوعبعوب (-90  كلغ) لدى الذكور و ونسرين  بوجميل (-57 كلغ)،  خديجة بلخيرة (-57 كلغ) ومروة معمري (+78 كلغ) عند الشابات.

من جهتهما ، ينازل عبد  القادر مبروك وكريم اودجان ، في فئة اقل من 73 كلغ  . ويواجه الاول الفائز من اللقاء ، بين الايطالي  إدواردو ميلا والبولوني آدم  ستودلسكي، بينما ممثل الجزائر الثاني يتحدى الفائز من المنازلة بين البرازيلي جيفرسون سانتوس جينيور و المغربي مهدي المصباحي .     

في فئة اقل من 66 كلغ ، يواجه ادريس مروان مسعود ، الفائز من اللقاء بين:  الاذربيجاني دافيد اباسلي والارميني ارسن افديسيان ، بينما معاد بوعبعوب، تعر ف، على منافسه في الدور الثاني لفئة اقل من 90 كلغ، حيث ان منافسه البلغاري آليا كاندر  سيدوريك ، اعفي هو الاخر من الدور الاول.

لدى السيدات ، تلاقي نسرين بوجميل ، الفائزة من اللقاء  الذي سيجمع ، الكندية كيلي تايلور  والمونغولية كلينا منكهجرغال ، بينما مواطنتها خديجة بلخيرة ( في نفس الفئة) ستكون مدعوة لمقارعة الفائزة من المنازلة بين: الروسية إرينا زيفا والمغربية شيماء طايبي.

من جهتها،  تواجه مروة معمري ( 78 كلغ) الفائزة من المنازلة التي ستجمع الاوكرانية ريسلانا  بيلافينا والصينية  زاهو اكزمايو .        

وفيما يتعلق بحشاد وكشود  ، يدخلان المسابقة في الدور الاول ، تواليا امام ، الأوزباكستاني شو كريش ماما راسيلوف  و الفنزويلية، إليانا  أغيار .

ويشارك في موعد مراكش، 517 مصارعا (294 شابا و 223 شابة)، يمثلون 81 بلدا .

ويعد المغرب، البلد الاكثر تمثيلا في مونديال الجيدو للأواسط ، ب25 رياضيا ( 13 مصارعا و 12 مصارعة)، ثم روسيا  ( تسعة مصارعين  من الجنسين).

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جيدو / بطولة العالم 2019 (اواسط): الجزائري محمد أمين طاهرة يقصى في الدور الثاني
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 13:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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