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بطولة الجزائر للتنس: مدينة بسكرة تحتضن المنافسة ايام  17 و 18 و 19 اكتوبر الجاري

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 12:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
بطولة الجزائر للتنس: مدينة بسكرة تحتضن المنافسة ايام  17 و 18 و 19 اكتوبر الجاري

الجزائر - تقام فعاليات البطولة الوطنية للتصنيف الثاني للتنس (اناث و ذكور)، في الفترة الممتدة من 17 الى 19 اكتوبر الجاري بالمركب البلدي العالية بولاية بسكرة ، حسب ما علمته "واج" لدى اللجنة المنظمة .

وتقام هذه المنافسة المنظمة من قبل الاتحادية الجزائرية للتنس بالتعاون مع ناي نادي المضرب لبسكرة ، لثاني مرة بهذه الولاية بعد نجاح الدورة الاولى السنة الماضية 2018.

وأوضح رئيس نادي عاصمة الزيبان، اسامة إسماعيل مصمودي انه : "بعد نجاح الطبعة الماضية التي اقيمت سنة 2018 ، جددت الهيئة الفدرالية ثقتها في النادي من أجل تنظيم البطولة الحالية الخاصة بالتصنيف الثاني، وهي الثقة التي تشرف الرابطة و الولاية بشكل عام ". وأوضح ذات المصدر ان المنافسة ستنشط من قبل ازيد من ثلاثون لاعبا و لاعبة.

وأضاف ذات المتحدث، ان نادي المضرب لبسكرة  سيحرص - مثل ما جرت عليه العادة - على توفير كل الظروف التي من شأنها ان تساهم في انجاح هذه التظاهرة الرياضية "موضحا" أنّ  الجميع مستعد لاستقبال المشاركين في البطولة".

و وجهت اللجنة المنظمة الدعوة لخمسة (5) حكام من خارج الولاية من بينهم (3) حكام دوليين للاشراف على ادارة مقابلات هذه البطولة.

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بطولة الجزائر للتنس: مدينة بسكرة تحتضن المنافسة ايام  17 و 18 و 19 اكتوبر الجاري
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 12:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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