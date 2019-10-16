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الجزائر تقسو على كولومبيا بثلاثية نظيفة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 08:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات
الجزائر تقسو على كولومبيا بثلاثية نظيفة

ليل (فرنسا) - تغلب المنتخب الجزائري لكرة القدم على نظيره الكولومبي بثلاثة أهداف لصفر (الشوط الأول : 2-0) في مباراة ودية لعبت سهرة اليوم الثلاثاء بملعب "بيار-موروا" بمدينة ليل (فرنسا).

وسجلت أهداف المباراة، التي جرت وسط حضور جماهيري كبير من أنصار "الخضر" من الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، من قبل بغداد بونجاح في الدقيقة ال15 بقذفة قوية من حوالي 20 مترا لم تترك أية فرصة للحارس الكولومبي، و القائد رياض محرز الذي وقع ثنائية (د 20 و 65). 

و كان بإمكان الفريقين تسجيل أهداف أخرى لولا تألق الحارسين، مبولحي من الجزائر و أوسبينا من كولومبيا.

و تدخل هذه المباراة في إطار استعداد المنتخبين للاستحقاقات القادمة، حيث يحضر "الخضر" لتصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021 التي تنطلق شهر نوفمبر المقبل بأول خرجة أمام زامبيا داخل الديار (14 نوفمبر) قبل التنقل لغابورون لمواجهة بوتسوانا لحساب الجولة الثانية (18 نوفمبر).

و كان أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي قد فرض عليهم التعادل وديا الخميس الفارط بالبليدة من قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية (1-1)، بينما انتهت مباراة كولومبيا - الشيلي يوم السبت بمدينة أليكانت الإسبانية بدون فائز كذلك وعلى نتيجة بيضاء (0-0).

آخر تعديل على الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 09:28
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الجزائر تقسو على كولومبيا بثلاثية نظيفة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 08:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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