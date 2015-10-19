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جيدو- مونديال 2019- "أواسط": الجزائريون يتعرفون على منافسيهم

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 تشرين1/أكتوير 2019 19:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 34 مرات
جيدو- مونديال 2019- &quot;أواسط&quot;: الجزائريون يتعرفون على منافسيهم

مراكش- أُعفي ثمانية من أصل 10 مصارعين جزائريين يشاركون في بطولة العالم للجيدو "أواسط ",  من 16 الى 19 اكتوبر الجاري بمراكش ( المغرب) من الدور الاول ويدخلون المنافسة مباشرة في الدور الثاني , وفقا لنتائج القرعة التي سحبت يوم الثلاثاء .

ويتعلق الامر بمحمد امين طاهرة ( -60 كلغ), دريس مروان  مسعود ( -66 كلغ), عبد القادر مبروك (-73 كلغ), كريم أودجان (-73 كلغ), معاد بوعبعوب (-90كلغ) عند الشبان ونسرين  بوجميل (-57 كلغ),  خديجة بلخيرة (- 57 كلغ) ومروة معمري (+78 كلغ) عند الشابات.

ولم يسعف الحظ كل من , انور هشام حشاد (+100 كلغ)  وكريمة كشود من دخول المنافسة في الدور الثاني على غرار زملائهم الثمانية.

واوقعت القرعة , امين  طاهرة ضمن المجموعة الثانية , حيث سيلاقي الفائز من اللقاء  بين التركي ميحراك اكيس والصربي نيمانجا مليك.

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من جهتهما , ينازل عبد  القادر مبروك وكريم اودجان , في فئة اقل من 73 كلغ . ويواجه الاول الفائز من اللقاء , بين الايطالي  إدواردو  ميلا  والبولوني آدم  ستودلسكي , بينما ممثل الجزائر الثاني يتحدى الفائز من المنازلة بين البرازيلي جيفرسون سانتوس جينيور و المغربي مهدي المصباحي .

في فئة اقل من 66 كلغ , يواجه ادريس مروان مسعود , الفائز من اللقاء  بين:  الاذربيجاني دافيد اباسلي والارميني ارسن افديسيان , بينما معاد بوعبعوب, تعرّف, على منافسه في الدور الثاني لفئة اقل من 90 كلغ, حيث ان منافسه البلغاري آليا كاندر  سيدوريك , اعفي هو الاخر من الدور الاول.

لدى السيدات , تلاقي نسرين بوجميل , الفائزة من اللقاء  الذي سيجمع , الكندية كيلي تايلور  والمونغولية كلينا منكهجرغال , بينما مواطنتها خديجة بلخيرة ( في نفس الفئة)  ستكون مدعوة لمقارعة الفائزة من المنازلة بين: الروسية إرينا زيفا والمغربية شيماء طايبي.

من جهتها,  تواجه مروة معمري ( 78 كلغ) الفائزة من المنازلة التي ستجمع الاوكرانية ريسلانا  بيلافينا والصينية  زاهو اكزمايو .

وفيما يتعلق بحشاد وكشود  , يدخلان المسابقة في الدور الاول , تواليا امام , الأوزباكستاني شو كريش ماما راسيلوف  و الفنزويلية , إليانا  أغيار .

ويشارك في موعد مراكش, 517 مصارعا (294 شابا و 223 شابة), يمثلون 81 بلدا .

ويعد المغرب الاكثر تمثيلا في مونديال الجيدو للأواسط , ب25 رياضيا ( 13 شابا و 12 شابة), ثم روسيا  ( تسعة مصارعين من الجنسين).

آخر تعديل على الثلاثاء, 15 تشرين1/أكتوير 2019 20:05
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جيدو- مونديال 2019- "أواسط": الجزائريون يتعرفون على منافسيهم
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 تشرين1/أكتوير 2019 19:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 34 مرة   شارك

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