جيدو- مونديال 2019- "أواسط": الجزائريون يتعرفون على منافسيهم

مراكش- أُعفي ثمانية من أصل 10 مصارعين جزائريين يشاركون في بطولة العالم للجيدو "أواسط ", من 16 الى 19 اكتوبر الجاري بمراكش ( المغرب) من الدور الاول ويدخلون المنافسة مباشرة في الدور الثاني , وفقا لنتائج القرعة التي سحبت يوم الثلاثاء .

ويتعلق الامر بمحمد امين طاهرة ( -60 كلغ), دريس مروان مسعود ( -66 كلغ), عبد القادر مبروك (-73 كلغ), كريم أودجان (-73 كلغ), معاد بوعبعوب (-90كلغ) عند الشبان ونسرين بوجميل (-57 كلغ), خديجة بلخيرة (- 57 كلغ) ومروة معمري (+78 كلغ) عند الشابات.

ولم يسعف الحظ كل من , انور هشام حشاد (+100 كلغ) وكريمة كشود من دخول المنافسة في الدور الثاني على غرار زملائهم الثمانية.

واوقعت القرعة , امين طاهرة ضمن المجموعة الثانية , حيث سيلاقي الفائز من اللقاء بين التركي ميحراك اكيس والصربي نيمانجا مليك.

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من جهتهما , ينازل عبد القادر مبروك وكريم اودجان , في فئة اقل من 73 كلغ . ويواجه الاول الفائز من اللقاء , بين الايطالي إدواردو ميلا والبولوني آدم ستودلسكي , بينما ممثل الجزائر الثاني يتحدى الفائز من المنازلة بين البرازيلي جيفرسون سانتوس جينيور و المغربي مهدي المصباحي .

في فئة اقل من 66 كلغ , يواجه ادريس مروان مسعود , الفائز من اللقاء بين: الاذربيجاني دافيد اباسلي والارميني ارسن افديسيان , بينما معاد بوعبعوب, تعرّف, على منافسه في الدور الثاني لفئة اقل من 90 كلغ, حيث ان منافسه البلغاري آليا كاندر سيدوريك , اعفي هو الاخر من الدور الاول.

لدى السيدات , تلاقي نسرين بوجميل , الفائزة من اللقاء الذي سيجمع , الكندية كيلي تايلور والمونغولية كلينا منكهجرغال , بينما مواطنتها خديجة بلخيرة ( في نفس الفئة) ستكون مدعوة لمقارعة الفائزة من المنازلة بين: الروسية إرينا زيفا والمغربية شيماء طايبي.

من جهتها, تواجه مروة معمري ( 78 كلغ) الفائزة من المنازلة التي ستجمع الاوكرانية ريسلانا بيلافينا والصينية زاهو اكزمايو .

وفيما يتعلق بحشاد وكشود , يدخلان المسابقة في الدور الاول , تواليا امام , الأوزباكستاني شو كريش ماما راسيلوف و الفنزويلية , إليانا أغيار .

ويشارك في موعد مراكش, 517 مصارعا (294 شابا و 223 شابة), يمثلون 81 بلدا .

ويعد المغرب الاكثر تمثيلا في مونديال الجيدو للأواسط , ب25 رياضيا ( 13 شابا و 12 شابة), ثم روسيا ( تسعة مصارعين من الجنسين).