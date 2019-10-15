تنس/الجزائر(منشآت) : نادي المتيجة للتنس ببوفاريك يستفيد قريبا من ميدان خامس

الجزائر- يستفيد نادي المتيجة للتنس ببوفاريك (الجزائر)، قريبا من ميدان خامس، من شأنه ان يساهم في ترقية هذه الرياضة بالمنطقة و كذا احتضان الدورات الدولية ابتداء من سنة 2020 ، حسب ما افادت به اليوم الثلاثاء الاتحادية الجزائرية للتنس .

و اوضحت الاتحادية في بيان لها ،ان رئيس بلدية بوفارك كان قد استقبل يوم أمس الاثنين ممثلين عن الاتحادية، وقدم لهم وعودا بتقديم الدعم لهذا الاختصاص الرياضي، كما اعطى موافقته على توسعة نادي التنس للمتيجة، من خلال اضافة ميدان خامس، يمكنه احتضان المنافسات الدولية انطلاقا من سن 2020 ".

وكان هذا الاجتماع مع رئيس الدائرة ، مسبوقا بجلسة عمل بين المسؤولين في الاتحادية و رئيس نادي المتيجة للتنس ببوفاريك .

وخصص محور اشغال هذا الاجتماع لمناقشة التحضيرات للبطولات الوطنية المقبلة (الاكابر و حسب الفرق ) المقررة نهاية شهر اكتوبر الجاري ببوفاريك .

وحضر اشغال هذا الاجتماع كل من رئيس الاتحادية الجزائرية للتنس محمد بسعد و المدير الفني الوطني محمد بوشابو و مدير التنظيم الرياضي و المنافسات على مستوى الاتحادية بالنيابة، عبد العزيز ريحان .