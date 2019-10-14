تنظيم مباراة ودية بين الجزائر-فرنسا

الجزائر- سيتم التطرق إلى مسالة تنظيم مباراة ودية بين المنتخب الجزائري لكرة القدم و نظيره الفرنسي، خلال الثلاثي الأول لسنة 2020، بمناسبة الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لوغاريت ، الى الجزائر حسبما اعلنت عنه الاتحادية الجزائرية (الفاف) اليوم الاثنين على موقعها الرسمي.

وأوضحت الاتحادية في بيان لها "فيما يخص اللقاء الودي بين المنتخبين بالجزائر، لم يتم اتخاذ اي قرار الى حد الآن. اتفق الرئيسان على التطرق الى هذه المسالة بمناسبة زيارة نويل لوغاريت الى الجزائر بدعوة من قبل رئيس الاتحادية الجزائرية خلال الثلاثي الأول لسنة 2020".

و التقى المسؤولان اليوم الاثنين بباريس، عشية اللقاء الودي المقرر يوم غد الثلاثاء بملعب بيار موروي بمدينة ليل الفرنسية (00ر20 بتوقيت الجزائر) بين الجزائر وكولومبيا.

واضافت الفاف "خلال هذا الاجتماع بين رئيسي الاتحاديتين، تطرق لوغاريت وزطشي الي مختلف آفاق التعاون وتبادل التقنيات بين البلدين، تحسبا للسنوات الأربع القادمة. من بينها تنظيم دورة لفئة اقل من 17 سنة في وقت لاحق بفرنسا بمشاركة الجزائر".

و يبحث الطرفان تنظيم مباراة ودية بالجزائر بعد 18 عاما عن أول مباراة ودية بين الفريقين والتي جرت بتاريخ 6 أكتوبر 2001 بملعب فرنسا (ستاد دو فرانس) والتي عرفت خسارة "الخضر" ب4-1، لكن اللقاء توقف في الدقيقة 76 بسبب اجتياح الجمهور لأرضية الميدان.