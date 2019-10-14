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الرابطة تُرسّم خسارة الاتحاد وتخصم ثلاث نقاط من رصيده

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 18:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات
الرابطة تُرسّم خسارة الاتحاد وتخصم ثلاث نقاط من رصيده

الجزائر - أعلنت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن قرار ترسيم فوز مولودية الجزائر على اتحاد الجزائر (3-0)، بعد غياب الاتحاد عن الداربي العاصمي، الذي كان مبرمجا السبت الماضي بملعب 5 جويلية، في إطار تسوية رزنامة الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وعوقب فريق "سوسطارة" بخصم ثلاث نقاط من رصيده بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بمليون دينار (100 مليون سنتيم)، حسب نفس المصدر، الذي أضاف أن بطل الجزائر سيحرم من نصيبه من حق البث التلفزيوني للمواجهة المحلية العاصمية التي لم تلعب.

وتقدمت إدارة اتحاد الجزائر بطلب للرابطة المحترفة لتأجيل هذا اللقاء، مبررة ذلك بتزامنه مع تواريخ الاتحاد الدولي للكرة "الفيفا"، "وهو الأمر الذي يتنافى مع المادة 29 من القوانين العامة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى (موسم2019-2020)".

بالإضافة الى هذا السبب، دعّم فريق أصحاب الزي "الأحمر والأبيض" طلبه بافتقاره لخدمات ستة من لاعبيه الذين تم استدعاؤهم الى مختلف المنتخبات الوطنية.

 ويتعلق الأمر بكل من سيفور، حمرة، خمايسية، بن حمودة وبلعربي في المنتخب الوطني العسكري والليبي مؤيد اللافي الذي يتواجد مع منتخب بلاده الذى خاض الجمعة الفارط مباراة ودية امام المغرب بملعب وجدة (1-1).

من جانب آخر، استمعت لجنة الانضباط لمدرب مولودية الجزائر، برنارد كازوني، وتمت معاقبته بالإيقاف لمقابلتين بسبب "احتجاجاته المتكررة".

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الرابطة تُرسّم خسارة الاتحاد وتخصم ثلاث نقاط من رصيده
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 18:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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