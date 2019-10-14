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بطولة انجلترا (مانشستر سيتي): اختيار رياض محرز أحسن لاعب في شهر سبتمبر

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 14:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرات

مانشستر(انجلترا)- اختير الدولي الجزائري , لاعب نادي مانشستر سيتي الانجليزي , رياض محرز, كأحسن لاعب لشهر سبتمبر 2019 , في عملية  سبر الآراء الموجهة لعشاق الفريق, حسب ما أعلنه يوم الاثنين النادي الذي ينشط في بطولة انجلترا الممتازة.

وتحصل اللاعب الجزائري على 70 بالمائة من مجموع اصوات المشاركين في التصويت, لينال بذلك هذا اللقب لثاني مرّة منذ التحاقه بالفريق في صائفة 2018, قادما من نادي ليستر سيتي.

وحلّ اللاعب البلجيكي كيفين دوبرين في المركز الثاني , متقدما على الاسباني رودريغو صاحب المركز الثالث, في التصويت الذي عرف مشاركة ازيد من 000ر10 مصوت, وهو الرقم الذي يعد قياسيا بالنسبة لهذه الجائزة , حسب ما اوضحه نفس المصدر.

ومعلوم, ان قائد "كتيبة" المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم, كان قد قدم مردودا رائعا مع فريقه في بداية هذا الموسم في منافستي البطولة الانجليزية و رابطة الابطال الاوبية, من خلال تسجيله لأربعة اهداف و تقديمه لعشرة (10) تمريرات حاسمة.

وتجدر الاشارة, ان رياض محرز متواجد حاليا مع المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم , الذي سيلعب يوم غد الثلاثاء مقابلة ودية تجمعه بمنتخب كولومبيا بملعب بيار مورواي بمدينة ليل الفرنسية.

آخر تعديل على الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 14:36
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بطولة انجلترا (مانشستر سيتي): اختيار رياض محرز أحسن لاعب في شهر سبتمبر
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 14:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرة   شارك

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