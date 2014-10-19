شراع / اولمبياد2020: إجماع على تحسن المستوى الافريقي ونهاية هيمنة منتخبات شمال إفريقيا

الجزائر- أجمعت الأطراف المعنية بالبطولة الافريقية للشراع، التي جرت ما بين 6 و 12 أكتوبر بالمدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت مائية ببرج البحري (شرق العاصمة)، أن المستوى الافريقي في تحسن ملحوظ، سيما ببروز منتخبات لم يسبق لها التألق من قبل، مما جعل الهيمنة الشمال افريقية تتراجع في هذه المناسبة.

واكد كل من المسؤولين والتقنيين وحتى الرياضيين المشاركين في هذا المحفل القاري، أن مستوى رياضة الشراع في القارة الافريقية يعرف طفرة نوعية في المردود من سنة لأخرى، كما أن السيطرة لم تقتصر على منتخبات شمال افريقية بل بات يتقاسمها بحارون من دول افريقية اخرى على غرار الموزمبيق والسيشل.

و أوضح المدير الفني الوطني الجزائري، عمر بوزيد ل"واج" "لم نكن ننتظر أن يرتقي مردود البطولة الافريقية الى هذا المستوى، هناك بعض المنتخبات فاجأتنا على غرار الموزمبيق وهو ما يشرف رياضة الشراع في القارة السمراء".

وأضاف "هناك فرق تشتغل وترسل بحاريها للمشاركة في دورات دولية ولإجراء تربصات في الخارج ذات مستوى عالي، مثلما قامت به الفتاة الموزمبيقية (دايزي نهاكيل/راديال) التي كانت في تربص مغلق لمدة سنتين، على كاهل الاتحاد الدولي، والنتيجة أمامنا، بطلة قارية وتذكرة أولمبية".

كما أكد بوزيد أن تألق هذه الفرق يعود الى استعانتها بتقنيين أجانب الأمر الذي سمح لها بخطف الاضواء على الصعيد القاري.

ويقول "هناك منتخبات افريقية استنجدت بمدربين أجانب مما سمح لها بتحسين مستواها وأبرز مثال على ذلك هو منتخب الموزمبيق".

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من جانبه، اعتبر عصام علوي مدرب المنتخب المصري لاختصاص (لازير) أن "مستوى الشراع في افريقيا عرف طفرة نوعية والفضل يعود الى الاتحاد الدولي الذي يريد تطوير هذه الرياضة على مستوى القارة، وهو ما حصل، والدليل على ذلك، انه لم تقتصر السيطرة على المنتخبات التقليدية مثل الجزائر ومصر وتونس، بل شاهدنا تألق كل من السيشل وموزمبيق وبدرجة اقل انغولا".

واضاف "واجهنا منافسين أفارقة أقوياء، الامر الذي جعلنا نعيش ضغط رهيبا خاصة في السباق الاخير (ميدال رايس)، ففي ستاندار (ذكور)، فاز بحار سيشيلي وعند الراديال (اناث)، صحيح أن خلود منسي قد انتزعت احدى تأشيرات الأولمبياد، إلا أنها خسرت في اليوم الاخير امام منافستها الموزمبيقية".

وافاد المدرب المصري "بداية المنافسة عرفت مستوى متوسط، لكنه أصبح أقوى في الأيام الثلاثة الاخيرة، لكن إذا ما قارناه مع البطولات الافريقية السابقة فهو أحسن بكثير، هناك تألق موزمبيقي واضح، إضافة الى بروز البحار الأنغولي مانويل ليلو (ستاندار) في الايام الاولى والذي انهى المنافسة في الصف الثالث وكان على مرمى حجر من بلوغ أولمبياد 2020".

كما أقر رئيس الاتحادية الموزمبيقية للشراع والكانوي، هيليو ألبيرتو، في تصريح ل"واج"، بقوة أداء الملاحين الأفارقة وتحسنه مقارنة مع سنوات سالفة.

وقال ألبيرو "مستوى المنافسة كان عاليا، خاصة في الايام الاخيرة، صحيح أن الرياح لم تهب كما كان ينتظره البحارون إلا ان السباق كان على أوجه وهذا دليل على تحسن المستوى القاري".

واخبر ايضا "السباق كان رائعا خاصة النهائي الذي كان معقدا أمام مصر، والتي كانت تتصدر الترتيب في اليوم ما قبل الاخير لكن ممثلة الموزمبيق عرفت كيف تسيّر الامور لفائدتها".

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أما البحار السيشيلي، جون مارك غارديت (أر اس اكس)، فقد أقر بصعوبة المنافسة منذ بدايتها، ليس فقط امام بحاري المنتخب الجزائري، بل حتى من دول افريقية اخرى.

وصرح غارديت ل"واج" "مستوى البطولة في تحسن مستمر، في كل يوم كانت الوتيرة تسير في منحى تصاعدي، ليرتقي خلال اليوم الاخير في سباق ميدل رايس".

وقال أيضا "المنافسة أمام الجزائريين كانت صعبة للغاية، نظرا لامتلاكهم لعناصر شابة تتمتع بقدرات جيدة. لكن ليس الجزائر فقط، بل بقية الأفارقة يمتلكون تقريبا نفس المستوى وهو دليل على التحضيرات الجيدة والمجهودات التي بذلوها خلال هذه الدورة".

يذكر أن اختصاص الألواح الشراعية "أر أس إكس"، عرف تأهل الجزائريين حمزة بوراس (ذكور) وأمينة بريشي (اناث) الى الالعاب الأولمبية بعد تتويجهما باللقب القاري.

أما في اختصاص "اللازير-ستاندار" (رجال)، فقد تأهل السيشيلي رودني غوفيدان بعد تتويجه باللقب، متبوعا بالمصري علي بدوي، صاحب المركز الثاني.

وفي "لازير-راديال" (سيدات)، فقد كان اللقب من نصيب الموزمبيقية دايزي نهاكيل، فيما حلت المصرية خلود منسي في المركز الثاني، لتتأهلا معا الى الاولمبياد.

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وشاركت الجزائر ب17 بحارا من بينهم 8 فتيات، فيما عرفت المنافسة حضور 50 ملاحا (ذكور و اناث)، يمثلون 9 بلدان وهي: الجزائر (البلد المنظم) المغرب، تونس، مصر، السيشل، موريس، تنزانيا، موزمبيق و أنغولا.

وقدر عدد المشاركين في اختصاص "اللازير" بـ 23 رياضيا (10 في الراديال و 13 في الستاندار)، اما في "الأر أس إكس" فيرتقب مشاركة 27 بحارا من بينهم 12 فتاة.

وخصصت المنافسة القارية لاختصاصي "أر أس إكس" (ذكور-اناث) و "لازير" راديال (إناث) و "لازير" ستاندار(ذكور)، اللتان يطلق عليهما اسم "المجموعة الأولمبية".

و احتضنت الجزائر للمرة الثانية على التوالي البطولة الافريقية للشراع المؤهلة الى الأولمبياد بعد تلك التي سمحت لثلاثة عناصر جزائرية من التأهل الى الألعاب الأولمبية-2016 بريو دي جانيرو البرازيلية، ويتعلق الأمر بكل من حمزة بوراس وكاتيا بلعباس (ار اس اكس) اضافة الى إيمان شريف صحراوي (لازير راديال).