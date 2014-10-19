بطولة افريقيا للمحليين 2020: توجيه الدعوة لـ 23 لاعبا استعدادا لمواجهة المغرب

وبرمج الطاقم الفني للمنتخب الجزائري بقيادة لودوفيتش باتيلي، الحصة التدريبية الأولى عشية مساء اليوم الاثنين، على ان تواصل التشكيلة تحضيراتها بإجراء حصتين تدريبين أخريين في اليومين المواليين الثلاثاء و الاربعاء في نفس التوقيت (سا 00ر18) قبل التنقل إلى المغرب يوم الخميس 17 أكتوبر.
وستجري مباراة الاياب بين المنتخبين المغربي و الجزائري يوم السبت المقبل (س00ر20) بملعب بركان (المغرب) .
و سيلتحق الطاقم الفني للمنتخب الجزائري الأول بقيادة جمال بلماضي بالمجموعة المتواجدة بالمغرب غداة لقاء "الجزائر-كولومبيا" الودي المقرر يوم الثلاثاء 15 أكتوبر بليل (فرنسا).
وانتهي لقاء الذهاب بين منتحبي الجزائر و المغرب الذي جرب بملعب مصطفى تشاكر (البليدة) بالتعادل السلبي (0-0).
و البلد المتأهل من المواجهة المزدوجة بين المغرب و الجزائر سيشارك في المرحلة النهائية للمنافسة الخاصة باللاعبين المحليين (شان) المقررة عام 2020 بالكاميرون .
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-- فيما يلي قائمة اللاعبين المدعوين :
-- حراس المرمى : غايا مرباح ، توفيق موساوي ، زكريا بوحلفايا .
-- الدفاع : حسين بن عيادة ، وليد علاتي ، وليد بن شريفة ، رضوان شريفي ، اسلام عاشور، مصطفى بوشينة، فاروق شافعي ، شعيب قداد .
-- وسط الميدان : ميلود ربيع ، بلال تاريكات، سفيان بن دبكة، توفيق عدادي ، امير سعيود،.آدم زرقان .
-- الهجوم : حسين سلمي ، عبد الفاتح بلقاسمي ، حمزة بلحول ، ايمن محيوس، رياض بن سايح ، عبد الكريم زواري .