بطولة افريقيا للمحليين 2020: توجيه الدعوة لـ 23 لاعبا استعدادا لمواجهة المغرب

الجزائر- شرع المنتخب الوطني للاعبين المحليين و المكون من 23 لاعبا اليوم الاثنين في تربص تحضيري مغلق يستمر لغاية 17 من نفس الشهر، بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، تحسبا لمباراة الإياب ضد المغرب، المؤهلة لنهائيات بطولة إفريقيا-2020 للاعبين المحليين (شان-2020) المقررة بالكاميرون حسبما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم .

وبرمج الطاقم الفني للمنتخب الجزائري بقيادة لودوفيتش باتيلي، الحصة التدريبية الأولى عشية مساء اليوم الاثنين، على ان تواصل التشكيلة تحضيراتها بإجراء حصتين تدريبين أخريين في اليومين المواليين الثلاثاء و الاربعاء في نفس التوقيت (سا 00ر18) قبل التنقل إلى المغرب يوم الخميس 17 أكتوبر.

وستجري مباراة الاياب بين المنتخبين المغربي و الجزائري يوم السبت المقبل (س00ر20) بملعب بركان (المغرب) .

و سيلتحق الطاقم الفني للمنتخب الجزائري الأول بقيادة جمال بلماضي بالمجموعة المتواجدة بالمغرب غداة لقاء "الجزائر-كولومبيا" الودي المقرر يوم الثلاثاء 15 أكتوبر بليل (فرنسا).

وانتهي لقاء الذهاب بين منتحبي الجزائر و المغرب الذي جرب بملعب مصطفى تشاكر (البليدة) بالتعادل السلبي (0-0).

و البلد المتأهل من المواجهة المزدوجة بين المغرب و الجزائر سيشارك في المرحلة النهائية للمنافسة الخاصة باللاعبين المحليين (شان) المقررة عام 2020 بالكاميرون .

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-- فيما يلي قائمة اللاعبين المدعوين :

-- حراس المرمى : غايا مرباح ، توفيق موساوي ، زكريا بوحلفايا .

-- الدفاع : حسين بن عيادة ، وليد علاتي ، وليد بن شريفة ، رضوان شريفي ، اسلام عاشور، مصطفى بوشينة، فاروق شافعي ، شعيب قداد .

-- وسط الميدان : ميلود ربيع ، بلال تاريكات، سفيان بن دبكة، توفيق عدادي ، امير سعيود،.آدم زرقان .

-- الهجوم : حسين سلمي ، عبد الفاتح بلقاسمي ، حمزة بلحول ، ايمن محيوس، رياض بن سايح ، عبد الكريم زواري .