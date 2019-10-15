فنون قتالية مختلطة: الجزائري شعياني يطمح الى انتزاع لقب "بطل الابطال"  بإيرلندا قريبا

الجزائر - يطمح بطل العالم ثلاث مرات في الفنون القتالية المختلطة، الجزائري أمير شعياني، في انتزاع لقب "بطل الابطال"، بمناسبة مشاركته يوم 9 نوفمبر المقبل في دورة دولية "عالية المستوى" بإيرلندا.

وصرح المصارع شعياني -المتوج باللقب العالمي للفنون القتالية المختلطة في بطولات 2017 بالإمارات، 2018 بجورجيا و 2019 بإندونيسيا- انه يعو ل هذه المرة على "التتويج بلقب بطل الابطال حتى أؤكد علو كعبي عالميا في هذا الاختصاص الرياضي."

و أضاف ابن مدينة برج منايل (ولاية بومرداس) في تصريح ل/واج قائلا : "حاليا أنا بصدد تحضير نفسي لانتزاع هذا اللقب بإيرلندا لأول مرة في مشواري الرياضي القتالي و حتى أدحض من يتجرأ على القول ان الجزائري عاجز او متردد في المشاركة في هذه الدورة ذات المستوى التقني العالي".

وما يحز في نفس أمير شعياني -وهو ممثل عن الرابطة العالمية لقتال الشوارع بالجزائر- هو النفقات المالية "الباهظة" التي يدفعها خلال سفرياته كل عام الى الخارج لتشريف الألوان الوطنية وقبلها مصاريف التحضير البدني والتقني العالي المستوى والخاص برياضيي النخبة، كما اكد.

وفي هذا الشأن قال البطل الجزائري (27 سنة) : "كل مشاركاتي العالمية كانت بوسائلي المادية الخاصة. لولا ممولي الرئيسي الخاص، لما تمكنت من تحقيق الانجازات المذكورة سالفا. اشكره جزيل الشكر لأنه لم يبخل علي ووقف معي في السراء والضراء حتى ن لت أهدافي، كما لا أنسى أيضا رئيس بلدية سي مصطفى (ولاية بومرداس) الذي شجعني كثيرا وكان سندا لي طيلة المدة التي خضت فيها بطولات العالم السالفة الذكر".

ويعتزم صاحب ال 13 سنة خبرة في الفنون القتالية ادخال هذه الرياضة الى الجزائر حيث يجد في الوقت الحالي "العديد من المعوقات" التي حالت دون تحقيق هدفه هذا، قائلا : "على الرغم من أنني وضعت ملف ا في هذا المجال على مستوى وزارة الشباب والرياضة الا انني لم أتلق أي رد الى حد الساعة".

وعلق المصارع الجزائري ذو الحزام الاسود (درجة 3) مختتما : "لدي كل ما يبرر أهليتي و أحقيتي لبعث الفنون القتالية المختلطة بالجزائر. احوز على كل الشهادات العالمية في الاختصاصات القتالية بالأسلحة وبدونها وكذا في الدفاع الذاتي."

ويشرف على تدريب الشاب شعياني كل من اسماعيل عمراني (تقني بدني)، حكيم قصراوي (تقني بدني) و لزرق بن زيان (تقني).