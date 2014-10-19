مقتل خمسة أشخاص وإصابة 111 آخرين نهاية الأسبوع الفارط

الجزائر - لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب 111 آخرون برجوح في 90 حادث مرور يومي 11 و12 أكتوبر الجاري، حسب ما أورده اليوم الاثنين بيان لمصالح الإعلام للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتشير المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني الى أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري، إضافة إلى العوامل الأخرى.

في هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، مع احترام قانون المرور وعدم تجاوز السرعة المحددة، دون التغاضي عن المراقبة الدورية للمركبة، حفاظا على الأرواح وسلامة مستعملي الطريق العام.

كما تضع المديرية ، تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 ساء/24 سا.