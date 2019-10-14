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كرة القدم: اللقاءات العشرة الأخيرة للمنتخب الجزائري قبل مواجهة كولومبيا

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 12:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

الجزائر - اللقاءات العشرة الأخيرة للمنتخب الجزائري لكرة القدم قبل مواجهة نظيره الكولومبي وديا يوم الثلاثاء (سا 00ر20 بتوقيت الجزائر)، بملعب "بيار موروا" بليل (فرنسا): 

 10 أكتوبر 2019 بالبليدة (ودي)

      الجزائر - جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-1

      الهدف : سليماني (6)

 

9 سبتمبر 2019 بالجزائر (ودي)

      الجزائر - البنين   1-0

      الهدف : سليماني (72، ضربة جزاء)

 

 19 يوليو 2019 بالقاهرة (كأس إفريقيا للأمم-2019/نهائي)

      الجزائر - السنغال    1-0

      الهدف : بونجاح (2)

 

14 يوليو 2019 بالقاهرة (كأس إفريقيا للأمم-2019/نصف النهائي)

      الجزائر - نيجيريا   2-1

      الهدفان : تروست-إيكونغ (ضد مرماه، 40)، محرز (90+4)

 

11 يوليو 2019 بالسويس، مصر (كأس إفريقيا للأمم-2019/ربع النهائي)

      الجزائر - كوت ديفوار  1-1 (تأهل الجزائر بضربات الترجيح 4-3)

      الهدف: فغولي (20)

 

 7 يوليو 2019 بالقاهرة (كأس إفريقيا للأمم-2019/ثمن النهائي)

      الجزائر - غينيا 3-0

      الأهداف: بلايلي (34)، محرز (57)، وناس (82)

 

 1 يوليو 2019 بالقاهرة (نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2019)

      الجزائر - تانزانيا     3-0

      الأهداف: سليماني (35)، وناس (39، 45+1)

 

 27 يونيو 2019 بالقاهرة (نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2019)

      الجزائر - السنغال  1-0

      الهدف: بلايلي (49)

 

 23 يونيو 2019 بالقاهرة (نهائيات ك

أس إفريقيا للأمم-2019)

      الجزائر - كينيا  2-0

      الهدفان: بونجاح (34، ضربة جزاء)، محرز (43)

 

 16 يونيو 2019 بالدوحة (ودي)

      الجزائر - مالي  3-2

      الأهداف: بونجاح (40)، بلايلي (75، ضربة جزاء)، ديلور (81)

 

 

      المجموع - 10 مقابلات: انتصار (8) - تعادل (2) - هزيمة (0)

      الاهداف المسجلة : 18 / الاهداف المتلقاة : 5

 

الهدافون : بونجاح (3) - محرز (3) - بلايلي (3) - وناس (3) - سليماني (3) -

ديلور (1) - فغولي (1) - تروست-إيكونغ ضد مرماه (1).

 

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كرة القدم: اللقاءات العشرة الأخيرة للمنتخب الجزائري قبل مواجهة كولومبيا
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 12:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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