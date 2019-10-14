كرة القدم: اللقاءات العشرة الأخيرة للمنتخب الجزائري قبل مواجهة كولومبيا

10 أكتوبر 2019 بالبليدة (ودي)
الجزائر - جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-1
الهدف : سليماني (6)
9 سبتمبر 2019 بالجزائر (ودي)
الجزائر - البنين 1-0
الهدف : سليماني (72، ضربة جزاء)
19 يوليو 2019 بالقاهرة (كأس إفريقيا للأمم-2019/نهائي)
الجزائر - السنغال 1-0
الهدف : بونجاح (2)
14 يوليو 2019 بالقاهرة (كأس إفريقيا للأمم-2019/نصف النهائي)
الجزائر - نيجيريا 2-1
الهدفان : تروست-إيكونغ (ضد مرماه، 40)، محرز (90+4)
11 يوليو 2019 بالسويس، مصر (كأس إفريقيا للأمم-2019/ربع النهائي)
الجزائر - كوت ديفوار 1-1 (تأهل الجزائر بضربات الترجيح 4-3)
الهدف: فغولي (20)
7 يوليو 2019 بالقاهرة (كأس إفريقيا للأمم-2019/ثمن النهائي)
الجزائر - غينيا 3-0
الأهداف: بلايلي (34)، محرز (57)، وناس (82)
1 يوليو 2019 بالقاهرة (نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2019)
الجزائر - تانزانيا 3-0
الأهداف: سليماني (35)، وناس (39، 45+1)
27 يونيو 2019 بالقاهرة (نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2019)
الجزائر - السنغال 1-0
الهدف: بلايلي (49)
23 يونيو 2019 بالقاهرة (نهائيات ك
أس إفريقيا للأمم-2019)
الجزائر - كينيا 2-0
الهدفان: بونجاح (34، ضربة جزاء)، محرز (43)
16 يونيو 2019 بالدوحة (ودي)
الجزائر - مالي 3-2
الأهداف: بونجاح (40)، بلايلي (75، ضربة جزاء)، ديلور (81)
المجموع - 10 مقابلات: انتصار (8) - تعادل (2) - هزيمة (0)
الاهداف المسجلة : 18 / الاهداف المتلقاة : 5
الهدافون : بونجاح (3) - محرز (3) - بلايلي (3) - وناس (3) - سليماني (3) -
ديلور (1) - فغولي (1) - تروست-إيكونغ ضد مرماه (1).