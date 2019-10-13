Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مباراة ودية: اجتماع الثلاثاء بليل بين رئيس الاتحادية الجزائرية والاتحادية الفرنسية لكرة القدم

  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 19:48     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

 

باريس- سيتواجد رئيس ديوان الاتحادية الفرنسية لكرة القدم, كيني جون- ماري بعد غد الثلاثاء بليل بمناسبة المباراة الودية بين الجزائر وكولومبيا بملعب "بيار موروا", للاجتماع برئيس الاتحادية الجزائرية (فاف), خير الدين زطشي, ودراسة إمكانية برمجة مباراة  ودية بين المنتخبين الجزائري و الفرنسي, حسبما اوردته اليوم الاحد  جريدة الأحد الفرنسية.

ويأتي هذا اللقاء بعدما كانت  اذاعة " فرانس انفو" قد كشفت يوم الخميس الماضي ان الاتحادية الجزائرية للعبة, اقترحت تاريخا في النصف الاول لشهر اكتوبر 2020  لإجراء المقابلة بالملعب الاولمبي الجديد بوهران  وهي المواجهة الثانية بين البلدين بعد الأولى التي جرت بملعب فرنسا .

وحسب الاتحادية  الفرنسية  لكرة القدم فان رئيسها نوال غريت, " مستعد للتنقل للجزائر لاثراء فكرة اللقاء الودي."

ووصل المنتخب الجزائري بعد ظهر اليوم الاحد الى ليل (فرنسا), لتنشيط لقاء ودي امام نظيره الكولومبي, بعد نتيجة التعادل التي حققها (1-1) يوم الخميس الماضي بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة  امام نظيره لجمهورية الكونغو الديمقراطية  في اطار الاختبار الاول .

كلـمات مفتـاحيــة :
مباراة ودية: اجتماع الثلاثاء بليل بين رئيس الاتحادية الجزائرية والاتحادية الفرنسية لكرة القدم
  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 19:48     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.13

مباراة ودية: اجتماع الثلاثاء بليل بين رئيس الاتحادية الجزائرية والاتحادية الفرنسية لكرة…

19.10.13

سلطة ضبط البريد توضح أسباب انقطاع الإنترنيت عن المتعامل قلوبال في أف اس

19.10.13

تنس/ كوبا نادية: انسحاب الجزائرية إيبو من المنافسة بسبب الإصابة

19.10.13

السيد بلعابد يدعو إلى إعتماد سياسة إستشرافية لتعزيز كفاءات موظفي القطاع

19.10.13

توسيالي الجزائر: أول عملية تصدير لأنابيب النقل الكبرى نحو بلجيكا

19.10.13

قايد صالح يستعرض امام مجلس الوزراء مشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.07

مشروع قانون المحروقات: ادراج ثلاث أنواع من العقود النفطية وتبسيط النظام الجبائي

19.10.07

غرداية: التعريف بالزوايا من أجل توجيه تربوي قويم

19.10.07

منطقة التجارة الحرة لإفريقيا ستشكل سوقا بقيمة 3 ترليون دولار

19.10.07

الأمم المتحدة تحذر من انتهاك القانون الإنساني الدولي في ليبيا

19.10.07

 تحقيق وطني حول ظاهرة التدخين لدى الأطفال إبتداء من شهر ديسمبر القادم

19.10.07

منطقة التبادل الحر الافريقية : الإجماع على ضرورة اغتنام الفرصة لتنمية القارة