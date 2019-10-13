مباراة ودية: اجتماع الثلاثاء بليل بين رئيس الاتحادية الجزائرية والاتحادية الفرنسية لكرة القدم

باريس- سيتواجد رئيس ديوان الاتحادية الفرنسية لكرة القدم, كيني جون- ماري بعد غد الثلاثاء بليل بمناسبة المباراة الودية بين الجزائر وكولومبيا بملعب "بيار موروا", للاجتماع برئيس الاتحادية الجزائرية (فاف), خير الدين زطشي, ودراسة إمكانية برمجة مباراة ودية بين المنتخبين الجزائري و الفرنسي, حسبما اوردته اليوم الاحد جريدة الأحد الفرنسية.

ويأتي هذا اللقاء بعدما كانت اذاعة " فرانس انفو" قد كشفت يوم الخميس الماضي ان الاتحادية الجزائرية للعبة, اقترحت تاريخا في النصف الاول لشهر اكتوبر 2020 لإجراء المقابلة بالملعب الاولمبي الجديد بوهران وهي المواجهة الثانية بين البلدين بعد الأولى التي جرت بملعب فرنسا .

وحسب الاتحادية الفرنسية لكرة القدم فان رئيسها نوال غريت, " مستعد للتنقل للجزائر لاثراء فكرة اللقاء الودي."

ووصل المنتخب الجزائري بعد ظهر اليوم الاحد الى ليل (فرنسا), لتنشيط لقاء ودي امام نظيره الكولومبي, بعد نتيجة التعادل التي حققها (1-1) يوم الخميس الماضي بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة امام نظيره لجمهورية الكونغو الديمقراطية في اطار الاختبار الاول .