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جيدو- مونديال الكهول: دخول 15 مصارعا جزائريا المنافسة

  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 16:10     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات

الرباط- سيكون المنتخب الجزائري للجيدو آمال, حاضرا ب15 مصارعا , منهم سيدتين , خلال اليوم الثالث والأخير لمونديال-2019 للفئة بمراكش (المغرب).

ويتعلق  الامر بصفيان عبادلة ( -90كلغ/ م2), كريم عجاس (-81كلغ/ م2), محمد امين بوعمرة (-90 كلغ/ م2), هشام جابر (-100كلغ/ م2), لطفي فشاشة ( -90كلغ/ م2), كبير كرالد (-73 كلغ/ م2), فؤاد كسيرة ( +100 كلغ/ م2), محمد العايب ( -73 كلغ/ م2) , فريد محلب ( -81كلغ/ م2), احمد مترفي ( -66 كلغ/ م2) , هشام ولد قويدر  (-73 كلغ/ ك2). رزيق بوبكر صديق ( 73 كلغ/ م2) و نبيل زروق ( - 90كلغ/ م2) عند الرجال , وحورية عمور ( -57 كلغ/ ف5) وخديجة دراع ( -70كلغ/ ف4) لدى السيدات.

وحصد ممثلو الجزائر, الذين بدأوا المنافسة بثمانية مصارعين  في اليوم الاول , ثم ب15 في اليوم الثاني , اربع ميداليات ( فضيتان و برونزيتان).

وأهدى عبد الكريم روبيط ( -66 كلغ/ م3) ورابح العمري  ( -100كلغ / م1) الميداليتين الفضيتين فيما نال البرونز كل من حفيظ بوحلة ونورالدين يعقوبي وهذا عند فئة 81 كلغ / م4 . 

وشارك في الموعد الرياضي 982 مصارعا , يمثلون 51 بلدا. وتعتبر فرنسا الاكثر تمثيلا في مونديال- 2019 للكهول , بعيدة  عن البرازيل (59), ايطاليا (54) وروسيا (53).

آخر تعديل على الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 16:14
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جيدو- مونديال الكهول: دخول 15 مصارعا جزائريا المنافسة
  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 16:10     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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