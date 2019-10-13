رياضة : مختصرات من الاتحاديات الجزائرية

-- ريغبي : أفادت الاتحادية الجزائرية للريغبي, أنها استلمت مؤخرا العتاد المخصص للأندية المنخرطة تحت لوائها والذي من شأنه المساهمة في تطوير الريغبي المحلي قُبيل عودة عجلة البطولة الوطنية للدوران.

-- فوتسال / صم : خاض المنتخب للصم تخصص كرة القدم داخل القاعات "فوتسال", تجمعه الخامس بمشاركة 14 لاعبا في إطار تحضيراته للمشاركة في النسخة الرابعة لبطولة العالم للعبة, المقررة بين 9 و 16 نوفمبر 2019 بسويسرا.

-- كارتينغ : يشارك السائقان الجزائريان, ناجي عبدي و نسيم رزقي, في النهائيات الدولية لسباق السيارات كارتينغ في تخصص "ايام" بين 13 و 19 أكتوبر الجاري بفرنسا. في حين يشارك مواطنهما سفيان ساحلي في تخصص "روتاكس" بين 19 و 26 أكتوبر الجاري بإيطاليا.

-- فوفينام فيات فداو : يواصل المنتخب الوطني للفوفينام فيات فداو تحضيراته للبطولة العالمية المقررة بين 16 و 22 ديسمبر 2019 بكمبوديا, تحت إشراف طاقم فني وطني موسع.

-- فنون قتالية : نظمت الاتحادية للفنون القتالية تربصا تقنيا وطنيا في "نيهون تاي جوتسو" بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتخصص, بتأطير من سلامي عويزرات, وذلك يوم الجمعة الفارط بالقاعة متعددة الرياضات ببرج الكيفان (الجزائر).

-- تنس : تحت إشراف الاتحادية الجزائرية للتنس, ينظم نادي مضرب بسكرة, البطولة الوطنية للتصنيف الثاني, أيام 17, 18 و 19 أكتوبر الجاري بمركب التنس بالعالية.

-- دراجات : قام رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات, خير الدين برباري, بزيارة عمل إلى ولايتي خنشلة و أم البواقي بهدف إحياء ممارسة رياضة الدراجات بالمنطقة, عبر السعي لإنشاء رابطات ولائية وتنظيم سباقات وطنية.

-- رياضة للجميع : أعلنت رابطة ولاية تيبازة للرياضة للجميع, على فتح التسجيلات للانخراط في رياضة "الهوكي على العشب" بالنسبة للذكور والإناث اللذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 16 سنة.

-- كونغ فو ووشو : أمضت الاتحادية الجزائرية للكونغ فو ووشو, إتفاقية مع المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها (الجزائر), لتكوين مربي رياضي عامل بالتوقيت الجزئي درجة أولى وثانية. وحددت الهيئة الفيدرالية تاريخ 15 أكتوبر الجاري كآخر أجل لإيداع الملفات, بالنسبة للدفعة الأولى.