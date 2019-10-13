Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رياضة : مختصرات من الاتحاديات الجزائرية

  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 16:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

الجزائر- مختصرات استقتها "واج" من مختلف الاتحاديات الرياضية الجزائرية:

 

-- ريغبي : أفادت الاتحادية الجزائرية للريغبي, أنها استلمت مؤخرا العتاد المخصص للأندية المنخرطة تحت لوائها والذي من شأنه المساهمة في تطوير الريغبي المحلي قُبيل عودة عجلة البطولة الوطنية للدوران.

 

-- فوتسال / صم : خاض المنتخب للصم تخصص كرة القدم داخل القاعات "فوتسال", تجمعه الخامس بمشاركة 14 لاعبا  في إطار تحضيراته للمشاركة في النسخة الرابعة لبطولة العالم للعبة, المقررة بين 9 و 16 نوفمبر 2019 بسويسرا.

 

-- كارتينغ : يشارك السائقان الجزائريان, ناجي عبدي و نسيم رزقي, في النهائيات الدولية لسباق السيارات كارتينغ في تخصص "ايام" بين 13 و 19 أكتوبر الجاري بفرنسا. في حين يشارك مواطنهما سفيان ساحلي في تخصص "روتاكس" بين 19 و 26 أكتوبر الجاري بإيطاليا.

 

-- فوفينام فيات فداو : يواصل المنتخب الوطني للفوفينام فيات فداو تحضيراته للبطولة العالمية المقررة بين 16 و 22 ديسمبر 2019 بكمبوديا, تحت إشراف طاقم فني وطني موسع.

 

-- فنون قتالية : نظمت الاتحادية للفنون القتالية تربصا تقنيا وطنيا في "نيهون تاي جوتسو" بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتخصص, بتأطير من سلامي عويزرات, وذلك يوم الجمعة الفارط بالقاعة متعددة الرياضات ببرج الكيفان (الجزائر).

 

-- تنس : تحت إشراف الاتحادية الجزائرية للتنس, ينظم نادي مضرب بسكرة, البطولة الوطنية للتصنيف الثاني, أيام 17, 18 و 19 أكتوبر الجاري بمركب التنس بالعالية.

 

-- دراجات : قام رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات, خير الدين برباري, بزيارة عمل إلى ولايتي خنشلة و أم البواقي بهدف إحياء ممارسة رياضة الدراجات بالمنطقة, عبر السعي لإنشاء رابطات ولائية وتنظيم سباقات وطنية.

 

-- رياضة للجميع : أعلنت رابطة ولاية تيبازة للرياضة للجميع, على فتح التسجيلات للانخراط في رياضة "الهوكي على العشب" بالنسبة للذكور والإناث اللذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 16 سنة.

 

-- كونغ فو ووشو : أمضت الاتحادية الجزائرية للكونغ فو ووشو, إتفاقية مع المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها (الجزائر), لتكوين مربي رياضي عامل بالتوقيت الجزئي درجة أولى وثانية. وحددت الهيئة الفيدرالية تاريخ 15 أكتوبر الجاري كآخر أجل لإيداع الملفات, بالنسبة للدفعة الأولى.

 

آخر تعديل على الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 16:14
كلـمات مفتـاحيــة :
رياضة : مختصرات من الاتحاديات الجزائرية
  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 16:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.13

المجلس الشعبي الوطني يشارك في أشغال البرلمان الافريقي

19.10.13

الرابطة الأولي لكرة القدم /شبيبة الساورة: زرواطي يوافق مبدئيا على العدول عن قرار الإستقالة

19.10.13

محروقات: الجزائر مدعوة لتحقيق اكتشافات جديدة من أجل ضمان أمنها الطاقوي

19.10.13

جيدو- مونديال الكهول: دخول 15 مصارعا جزائريا المنافسة

19.10.13

إحالة قاتل شخصين وإصابة امرأة بجروح على النيابة بمحكمتي الخروب والزيادية

19.10.13

رياضة : مختصرات من الاتحاديات الجزائرية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.07

مشروع قانون المحروقات: ادراج ثلاث أنواع من العقود النفطية وتبسيط النظام الجبائي

19.10.07

منطقة التجارة الحرة لإفريقيا ستشكل سوقا بقيمة 3 ترليون دولار

19.10.07

 تحقيق وطني حول ظاهرة التدخين لدى الأطفال إبتداء من شهر ديسمبر القادم

19.10.07

الأمم المتحدة تحذر من انتهاك القانون الإنساني الدولي في ليبيا

19.10.07

غرداية: التعريف بالزوايا من أجل توجيه تربوي قويم

19.10.07

حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة