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تنس / كوبا نادية: الجزائرية إيبو تشرع في المنافسة أمام لاعبة إسبانية

  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 14:45     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات
تنس / كوبا نادية: الجزائرية إيبو تشرع في المنافسة أمام لاعبة إسبانية

مدريد - ستكون لاعبة التنس الجزائرية إيناس إيبو في مواجهة الإسبانية إيفون كافال ريمرس في الدور التّصفوي المؤهل للجدول النهائي لكوبا نادية، وهي دورة خاصة بالمحترفات مبرمجة من 14 إلى 20 أكتوبر بإشبيلية (إسبانيا)، حسب البرنامج الذي كشف عنه سهرة أمس السبت المنظمون.   

ويبدو هذا اللقاء في متناول بطلة إفريقيا-2015 للوسطيات حيث ستقابل منافسة سبق لها أن واجهتها في العديد من المناسبات.

كما أن مستوى اللاعبتين متقارب حيث تحتل إيبو المركز ال184 في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للتنس فيما تتواجد الإسبانية في الصف ال249، لكن الأخيرة تعتبر أحسن تصنيفا في ترتيب اللاعبات المحترفات حيث تحتل المركز ال577 مقابل المركز ال604 للجزائرية.

و تجري هذه الدورة التي رصدت لها جوائز مالية قدرها 25.000 دولار، على ميادين ذات أرضية ترابية.

و تعرف دورة إشبيلية مشاركة عدد من اللاعبات المصنفات عالميا على غرار الهولندية آرانتسكا روس (97) و الرومانية ماريا باتريسيا تيق (118).

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تنس / كوبا نادية: الجزائرية إيبو تشرع في المنافسة أمام لاعبة إسبانية
  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 14:45     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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