مولودية وهران : تحويل مبلغ 48 مليون دج من النادي الهاوي إلى المحترف منذ يوليو الماضي

وهران - تم تحويل، منذ بداية الصائفة الماضية، ما لا يقل عن 48 مليون دج من حساب النادي الهاوي لمولودية وهران لصالح الشركة الرياضية ذات الأسهم التي تشرف على النادي المحترف الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم، حسب ما استفيد اليوم الأحد من إدارة النادي الهاوي.

ودخل مبلغ 20 مليون دج خزينة النادي المحترف استفاد منها النادي الهاوي من ميزانية الولاية وذلك من أجل السماح للإدارة الجديدة للحمراوة بمباشرة تحضيرات الموسم الكروي الجديد، يضيف نفس المصدر.

وينتظر أن تقوم إدارة النادي بنفس العملية تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة لصالح النادي المحترف خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال تحويل هذه المرة مبلغ 28 مليون دج لصالح فريق كرة القدم وذلك من الإعانة المالية التي استفاد منها من الصندوق الولائي والمقدرة ب34 مليون دج.

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وعليه، لن يتبقى في رصيد النادي الهاوي، الذي يشرف على فرع كرة اليد فقط بعد حل الكثير من الفروع الأخرى وإلحاق فرع كرة القدم بالنادي المحترف منذ 2010، إلا مبلغ 6 ملايين دج يمثل ميزانية نادي كرة اليد الذي يطمح فريقه الأول للعودة إلى البطولة الممتازة في نهاية الموسم الجاري بعدما غادرها في ختام نسخة موسم 2017-201.

وحسب مسيري النادي الهاوي، فإن المشاكل المالية التي يتخبط فيها الفريق، الذي كان مفخرة الكرة الصغيرة في الجهة الغربية من البلاد خاصة والجزائر عموما بفضل إحرازه على عدة ألقاب ومنها ثلاثة ألقاب عربية، هي من تسببت في تراجعه ورمت به إلى الدرجة الثانية.