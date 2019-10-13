Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كرة القدم / ودية الجزائر-كولومبيا: التحاق عبيد بالمجموعة و اراحة طاهرات

  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 12:43     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات
كرة القدم / ودية الجزائر-كولومبيا: التحاق عبيد بالمجموعة و اراحة طاهرات

الجزائر - التحق لاعب وسط الميدان الدفاعي، مهدي عبيد -العائد من الاصابة -، بالمنتخب الوطني لكرة القدم، خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي أجراها الفريق أمس السبت بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر)، قبل يومين من موعد المقابلة الودية أمام كولومبيا يوم الثلاثاء بمدينة ليل الفرنسية (سا 00ر20 بتوقيت الجزائر)، حسب ما افادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

إقرأ أيضا: مباراة ودية: الحكم الفرنسي ريدي بيكي يدير مباراة الجزائر- كولومبيا 

وعرفت هذه الحصة التدريبية الاخيرة غياب المدافع مهدي طاهرات، الذي ركن للراحة، فيما شاركت بقية العناصر في التمارين الفنية و البدنية، وهذا الى غاية الساعة 15ر20.

و تنقل المنتخب الوطني صباح الاحد الى مدينة ليل على متن طائرة خاصة، على ان يجري زملاء رياض محرز مساء اليوم حصة تدريبية مغلقة تكون مسبوقة بحصة فيديو بالفندق.

تجدر الاشارة ان المنتخب الوطني كان قد تعثر يوم الخميس (1-1) في المقابلة الودية التي جمعته بجمهورية الكونغو الديمقراطية بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة.

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة القدم / ودية الجزائر-كولومبيا: التحاق عبيد بالمجموعة و اراحة طاهرات
  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 12:43     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.13

سوريا: تواصل التنديد بالهجوم التركي شمال سوريا في ظل نزوح الالاف هروبا من نيران القصف

19.10.13

الرئاسيات التونسية: نسبة المشاركة بلغت 17.8 % حتى منتصف النهار

19.10.13

نائب فرنسي يدعو إلى مواصلة التنديد بصمت الفاعلين الدوليين تجاه معاناة الشعب الصحراوي

19.10.13

عدوى المستشفيات بالبليدة ... عندما يتحول الطاقم الطبي المعالج إلى ناقل للمرض

19.10.13

والي الجزائر يوقف رئيسي بلديتي بني مسوس وجسر قسنطينة

19.10.13

تلمسان: توقع إنتاج 750 ألف قنطار من الزيتون خلال الموسم الفلاحي الحالي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.07

مشروع قانون المحروقات: ادراج ثلاث أنواع من العقود النفطية وتبسيط النظام الجبائي

19.10.07

غرداية: التعريف بالزوايا من أجل توجيه تربوي قويم

19.10.07

منطقة التجارة الحرة لإفريقيا ستشكل سوقا بقيمة 3 ترليون دولار

19.10.07

الأمم المتحدة تحذر من انتهاك القانون الإنساني الدولي في ليبيا

19.10.07

 تحقيق وطني حول ظاهرة التدخين لدى الأطفال إبتداء من شهر ديسمبر القادم

19.10.07

منطقة التبادل الحر الافريقية : الإجماع على ضرورة اغتنام الفرصة لتنمية القارة