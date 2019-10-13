كرة القدم / ودية الجزائر-كولومبيا: التحاق عبيد بالمجموعة و اراحة طاهرات

الجزائر - التحق لاعب وسط الميدان الدفاعي، مهدي عبيد -العائد من الاصابة -، بالمنتخب الوطني لكرة القدم، خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي أجراها الفريق أمس السبت بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر)، قبل يومين من موعد المقابلة الودية أمام كولومبيا يوم الثلاثاء بمدينة ليل الفرنسية (سا 00ر20 بتوقيت الجزائر)، حسب ما افادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

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وعرفت هذه الحصة التدريبية الاخيرة غياب المدافع مهدي طاهرات، الذي ركن للراحة، فيما شاركت بقية العناصر في التمارين الفنية و البدنية، وهذا الى غاية الساعة 15ر20.

و تنقل المنتخب الوطني صباح الاحد الى مدينة ليل على متن طائرة خاصة، على ان يجري زملاء رياض محرز مساء اليوم حصة تدريبية مغلقة تكون مسبوقة بحصة فيديو بالفندق.

تجدر الاشارة ان المنتخب الوطني كان قد تعثر يوم الخميس (1-1) في المقابلة الودية التي جمعته بجمهورية الكونغو الديمقراطية بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة.