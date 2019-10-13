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الرابطة الأولى المحترفة: شباب بلوزداد في الطليعة

  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 09:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات

الجزائر - انفرد شباب بلوزداد مؤقتا بكرسي الريادة، مستفيدا من فوزه على اتحاد بسكرة (3-2)، بينما صنع اتحاد الجزائر، الحدث بمقاطعته للمواجهة المحلية ضد الجار مولودية الجزائر، بالمقابل وقع أولمبي الشلف أول انتصار لهذا الموسم، يوم السبت، بمناسبة إجراء المباريات المُندرجة في إطار تسوية رزنامة الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وفي آخر لقاء ضمن البرنامج، حققت شبيبة الساورة الأهم بملعبها وأمام أنصارها، عندما تفوقت على نادي بارادو (1-0)، في لقاء تميز باندفاع بدني كبير، اضطر الحكم الرئيسي لإخراج ثلاث بطاقات حمراء، اثنين للفريق المحلي من نصيب أسامة قدور (د 45+1) و سيد علي يحي شريف (د 83)، كما طرد بوعبطة (د 45+1) من جانب الزوار.

وفي ظل الندية الكبيرة التي لعب بها الفريقين، تمكن البديل ساعد من مباغتة حارس بارادو عند الدقيقة (83)، مُهديا النقاط الثلاث "للنسور البشارية" التي سمحت لهم بارتقاء المنصة بمجموع 10 نقاط (الصف الثالث) بمقابلتين متأخرتين.

بينما يقبع شبان الأكاديمية في الصف الأخير (4 ن) مناصفة مع جمعية الشلف وبلقاء متأخر.

من جانبه تمكن أولمبي الشلف من تسجيل أول فوز له في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه شبيبة القبائل بنتيجة 1-0 (الشوط الأول: 1-0)، وسجل الهدف الوحيد في اللقاء لصالح أولمبي الشلف عبر اللاعب جاهل في الدقيقة ال23 من عمر الشوط.

فوز الأولمبي اليوم يجعله يرفع رصيده إلى النقطة الرابعة محتلا دائما المرتبة الأخيرة بمعية نادي بارادو، بينما تجمد رصيد ''الشبيبة'' في النقطة العاشرة متمركزة في المرتبة الثالثة إلى جانب مولودية وهران.

وفي وقت سابق من نهار اليوم، خطف شباب بلوزداد ''مؤقتا'' كرسي ريادة الرابطة المحترفة الأولى، بعد فوزه أمام الضيف، اتحاد بسكرة (3-2)، بملعب 20 أوت 1955.

وافتتح ''الشباب'' باب التسجيل في الدقيقة ال4 عبر اللاعب بشو، قبل أن يضيف زميله بلحول الهدف الثاني في الدقيقة ال45+3 عبر ركلة جزاء.

وتمكن ممثل بسكرة من تقليص الفارق في الدقيقة ال45+3 عبر ركبة جزاء سددها اللاعب لخضاري، قبل أن يضيف زميله بن قويدر هدف التعادل في الدقيقة ال61.

وفي الوقت الذي كان يتجه فيه اللقاء للتعادل الإيجابي، تمكن أصحاب الضيافة من إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب بلحول في الدقيقة ال82.

وبفضل هذا الفوز، يرفع النادي العاصمي رصيده إلى النقطة ال14 محتلا المرتبة الأولى ''مؤقتا''، بينما تجمد رصيد نادي بسكرة في المرتبة الخامسة بمعية أهلي برج بوعريريج ب9 نقاط.

ولحساب نفس الجولة، قاطع اتحاد الجزائر رسميا الداربي العاصمي ضد مولودية الجزائر، الذي كان مبرمجا اليوم السبت بملعب 5 جويلية (45ر17 سا) لحساب تسوية رزنامة الجولة الرابعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وكانت إدارة اتحاد الجزائر قد اتصلت بالرابطة المحترفة لكرة القدم من أجل تأجيل هذا اللقاء. و برر بطل الجزائر الحالي طلب التأجيل كون اللقاء المحلي تم برمجته في تاريخ الفيفا، معتمدا في طلبه على المادة 29 للقوانين العامة لمنافسة الرابطة الأولى لموسم "2019-2020" فضلا عن وجود خمسة من لاعبيه ضمن المنتخب الوطني العسكري .

وتجرى حاليا مقابلة شبيبة الساورة - نادي بارادو بملعب 20 أوت 1955  ببشار.

وكانت الدفعة الأولى لحساب هذه الجولة قد جرت وقائعها يومي 11 و12 سبتمبر الفارط.

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الرابطة الأولى المحترفة: شباب بلوزداد في الطليعة
  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 09:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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