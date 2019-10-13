الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الكاملة والترتيب

السبت 12 أكتوبر :
شباب بلوزداد - اتحاد بسكرة 3 - 2
مولودية الجزائر - اتحاد الجزائر (غياب اتحاد الجزائر)
أولمبي الشلف - شبيبة القبائل 1 - 0
شبيبة الساورة - نادي بارادو 1 - 0
لعبت من قبل :
الأربعاء 11 سبتمبر :
أمل عين مليلة - مولودية وهران 2 - 1
الخميس 12 سبتمبر :
اتحاد بلعباس - نصر حسين داي 1 - 1
شباب قسنطينة - أهلي برج بوعريريج 2 - 2
وفاق سطيف - نجم مقرة 3 - 0
الترتيب نقاط لعب
- شباب بلوزداد 14 6
- مولودية الجزائر 11 5
- شبيبة الساورة 10 5
--. شبيبة القبائل 10 6
--. مولودية وهران 10 6
- أهلي برج بوعريريج 9 6
--. اتحاد بسكرة 9 7
- شباب قسنطينة 8 7
--. نجم مقرة 8 7
--. جمعية عين مليلة 8 7
- اتحاد الجزائر 7 4
--. اتحاد بلعباس 7 6
--. وفاق سطيف 7 7
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-. نصر حسين داي 7 7
- نادي بارادو 4 6
--. جمعية الشلف 4 6
ملاحظة : هذا الترتيب لا يأخذ بعين الاعتبار لقاء مولودية الجزائر - اتحاد الجزائر، في انتظار قرار الهيئة الفيدرالية.