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الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الكاملة والترتيب

  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 09:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات

الجزائر - النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء المباريات المُندرجة في إطار تسوية رزنامة الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، يوم السبت:

 

                   السبت 12 أكتوبر :

 

شباب بلوزداد - اتحاد بسكرة             3 - 2

مولودية الجزائر - اتحاد الجزائر       (غياب اتحاد الجزائر)

أولمبي الشلف - شبيبة القبائل             1 - 0 

شبيبة الساورة - نادي بارادو             1 - 0  

 

                   لعبت من قبل :

 

         الأربعاء 11 سبتمبر :

 

أمل عين مليلة - مولودية وهران                           2 - 1         

 

         الخميس 12 سبتمبر :

 

اتحاد بلعباس - نصر حسين داي                          1 - 1  

شباب قسنطينة - أهلي برج بوعريريج        2 - 2

وفاق سطيف -  نجم مقرة                                     3 - 0

 

          الترتيب               نقاط         لعب

  1. شباب بلوزداد 14 6
  2. مولودية الجزائر 11 5
  3. شبيبة الساورة 10 5

--. شبيبة القبائل            10        6

--. مولودية وهران        10        6

  1. أهلي برج بوعريريج 9 6

--. اتحاد بسكرة           9           7

  1. شباب قسنطينة 8   7

--. نجم مقرة               8           7

--. جمعية عين مليلة     8           7

  1. اتحاد الجزائر 7 4

--. اتحاد بلعباس         7           6

--. وفاق سطيف         7           7

-

-. نصر حسين داي     7           7

  1. نادي بارادو 4 6

--. جمعية الشلف        4           6

 

ملاحظة : هذا الترتيب لا يأخذ بعين الاعتبار لقاء مولودية الجزائر - اتحاد الجزائر، في انتظار قرار الهيئة الفيدرالية.

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الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الكاملة والترتيب
  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 09:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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