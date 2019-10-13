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المحترفة الأولى/تسوية رزنامة الجولة الرابعة: النتائج الجزئية والهدافون 

  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 09:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات

الجزائر - النتائج الجزئية و الهدافون عقب إجراء الدفعة الثانية من مباريات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي لعبت يوم السبت:

        

شباب بلوزداد: 3 بشو (د4)، بلحول (د18 ض.ج ود82)

اتحاد بسكرة: 2  لخضري (د45+3)، بن قويدر (د61)

 

مولودية الجزائر - اتحاد الجزائر (غياب الاتحاد)

 

اولمبي الشلف: 1 (جاهل د23)

 شبيبة القبائل: 0

 

شبيبة الساورة : (جارية حاليا)

نادي بارادو:

 

            الاربعاء 11 سبتمبر 2019

 

عين مليلة: امل عين مليلة : 2   طيايبة (52) دمان (د64)

مولودية وهران             : 1 مصمودي  ( د77)

 

         الخميس  12 سبتمبر 2019

 

 

بلعباس : اتحاد بلعباس:  1    بلحوسيني   (د33 ض ج)

نصر حسين داي  :       1     زردوم (د 67)

 

 

شباب قسنطينة :    2 عبيد (24)     (د85) بدبودة(د 85) 

أهلي برج بوعريريج : 2 بن عياد (23)   جخنيط (د79)  

 

وفاق سطيف :   3    دغموم (د25 ) جحنيط اكرم  (د45 ) قاشة  (د79 )

 نجم مقرة    :   0.

كلـمات مفتـاحيــة :
المحترفة الأولى/تسوية رزنامة الجولة الرابعة: النتائج الجزئية والهدافون 
  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 09:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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