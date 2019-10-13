المحترفة الأولى/تسوية رزنامة الجولة الرابعة: النتائج الجزئية والهدافون 

شباب بلوزداد: 3 بشو (د4)، بلحول (د18 ض.ج ود82)
اتحاد بسكرة: 2 لخضري (د45+3)، بن قويدر (د61)
مولودية الجزائر - اتحاد الجزائر (غياب الاتحاد)
اولمبي الشلف: 1 (جاهل د23)
شبيبة القبائل: 0
شبيبة الساورة : (جارية حاليا)
نادي بارادو:
الاربعاء 11 سبتمبر 2019
عين مليلة: امل عين مليلة : 2 طيايبة (52) دمان (د64)
مولودية وهران : 1 مصمودي ( د77)
الخميس 12 سبتمبر 2019
بلعباس : اتحاد بلعباس: 1 بلحوسيني (د33 ض ج)
نصر حسين داي : 1 زردوم (د 67)
شباب قسنطينة : 2 عبيد (24) (د85) بدبودة(د 85)
أهلي برج بوعريريج : 2 بن عياد (23) جخنيط (د79)
وفاق سطيف : 3 دغموم (د25 ) جحنيط اكرم (د45 ) قاشة (د79 )
نجم مقرة : 0.