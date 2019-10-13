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القفز على الحواجز (الجائزة الكبرى): تتويج الفارس كمال بوطرفة من نادي الحرس الجمهوري 

  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 08:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

الجزائر - فاز الفارس كمال بوطرفة من نادي الحرس الجمهوري بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية (المرحلة الأولى) للقفز على الحواجز ( 10، 11 و12 أكتوبر) التي عرفت برمجة ثلاث مسابقات بمشاركة حوالي 180فارس  يمثلون 32 ناديا على المستوى الوطني.

وتوج بوطرفة بالجائزة الكبرى عقب تنشيطه لقاء "سد" مع مجموعة من الفرسان، حيث عادت المرتبة الثانية لمنذر ماحي من نادي تيارت متبوعا بعلي بوعراب قي الصف الثالث.

وأقيمت بالمناسبة، ثلاث منافسات في القفز على الحواجز (نجمة 1)، بمعيار 1م ، 1م 10 سم و 1م 05 سم ( اشبال)  واخيرا  الجائزة الكبرى ( 1م 20 سم) الخاصة بالفرسان النخبة .

وسيطر في المسابقات المذكورة  نادي متيجة البليدة  الذي "جلب معه 30 حصانا للتباري، " الامر الذي مكنه من اعتلاء منصة التتويج في العديد من المرات خلال هذا الموعد الرياضي المنظم من قبل ديوان حضائر التسلية والترفيه  بالجزائر العاصمة بالتعاون مع الاتحادية الجزائرية للفروسية"، حسبما صرح به المدرب فوزي  نورين.

وأوضح مدرب نادي متيجة للفروسية في تصريح ل"واج": " هناك تحسن ملحوظ في المستوى التقي  لفئة الاشبال . لقد تأهل 13 فارسا  شبلا ، من ضمن 41 ، الى المسابقة النهائية  وهو ما يدل على  ان مستوى  المواهب الشابة في تحسن مستمر مما يُنبؤ  بمستقبل زاهر لهذه الفئة فيما يخص المشاركات الدولية."

واشتكى العديد من المشاركين في  المسابقة الوطنية للقفز على الحواجز من "الحالة المتردية " للعشب الطبيعي الذي احتضن المنافسة، حيث ألحّ  مديرها التقني  على ضرورة تغيير هذا البساط بصفة استعجالية لأنه اضحى غير صالح للمسابقات  الوطنية فما بالك بالدولية".      

وبرمجت المرحلة الثانية للبطولة الوطنية للقفز على الحواجز المنظمة من قبل الاتحادية الجزائرية  للفروسية،  أيام : 17، 18 و19 اكتوبر.

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القفز على الحواجز (الجائزة الكبرى): تتويج الفارس كمال بوطرفة من نادي الحرس الجمهوري 
  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 08:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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