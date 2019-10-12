Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرابطة الأولى: اتحاد الجزائر يقاطع رسميا الديربي العاصمي أمام مولودية الجزائر

  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 18:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات
الرابطة الأولى: اتحاد الجزائر يقاطع رسميا الديربي العاصمي أمام مولودية الجزائر

الجزائر- قاطع اتحاد الجزائر رسميا الديربي العاصمي ضد مولودية الجزائر، الذي كان مبرمجا اليوم السبت بملعب 5 جويلية (45ر17 سا) لحساب تسوية رزنامة الجولة الرابعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وقد لاحظ طاقم التحكيم بقيادة الحكم الرئيسي اعراب و محافظ اللقاء غياب فريق اتحاد الجزائر في الوقت الذي كانت فيه تشكيلة ''المولودية'' الوحيدة الحاضرة على أرضية الملعب.

وينبغي انتظار قرار الهيئة الفدرالية للفصل في نتيجة اللقاء بتطبيق الاجراءات القانونية المتعلقة بهذه الحالة منها المادة 77.

وشهد ملعب 5 جويلية، حضور بعض انصار مولودية ، في الوقت الذي أجرى فيه نادي الاتحاد في نفس الوقت حصة تدريبية بملعب عمر حمادي ببولوغين.

إقرأ أيضا:   الرابطة المحترفة:  شباب بلوزداد يطيح باتحاد بسكرة 3-2 ويخطف الريادة ''مؤقتا''

وكانت إدارة اتحاد الجزائر قد اتصلت بالرابطة المحترفة لكرة القدم من أجل تأجيل هذا اللقاء. و برر بطل الجزائر الحالي طلب التأجيل كون اللقاء المحلي تم برمجته في تاريخ الفيفا، معتمدا في طلبه على المادة 29 للقوانين العامة لمنافسة الرابطة الأولى لموسم "2019-2020".

و أوضح النادي أن ستة لاعبين أساسيين للاتحاد يتواجدون ضمن مختلف المنتخبات الوطنية. ويتعلق الأمر ب: سيفور، حمرة، خمايسية، بن حمودة وبلعربي في المنتخب الوطني العسكري والليبي مؤيد اللافي الذي يتواجد مع منتخب بلاده الذى خاض امس الجمعة مباراة ودية امام المغرب بملعب وجدة (1-1).

وكان المكتب التنفيذي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد أعطت، خلال اجتماعه الأخير، للرابطة المحترفة استثنائيا الحق ببرمجة المباريات المتأخرة خلال تواريخ الفيفا".

آخر تعديل على الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 09:17
كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى: اتحاد الجزائر يقاطع رسميا الديربي العاصمي أمام مولودية الجزائر
  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 18:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.13

الرابطة الأولى المحترفة: شباب بلوزداد في الطليعة

19.10.13

فن تشكيلي: افتتاح معرض جماعي "لقاء هنا وهناك"

19.10.13

استثمار: منتدى رؤساء الأعمال يدعم بقوة مراجعة القاعدة 49/51

19.10.13

الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الكاملة والترتيب

19.10.13

الرابطة المحترفة الثانية: النتائج الجزئية والهدافون

19.10.13

مناطق الجنوب والهضاب العليا: الولاة مطالبون بإنجاز المشاريع الصحية في المواعيد المحددة"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.07

منطقة التجارة الحرة لإفريقيا ستشكل سوقا بقيمة 3 ترليون دولار

19.10.07

غرداية: التعريف بالزوايا من أجل توجيه تربوي قويم

19.10.07

مشروع قانون المحروقات: ادراج ثلاث أنواع من العقود النفطية وتبسيط النظام الجبائي

19.10.07

 تحقيق وطني حول ظاهرة التدخين لدى الأطفال إبتداء من شهر ديسمبر القادم

19.10.07

الأمم المتحدة تحذر من انتهاك القانون الإنساني الدولي في ليبيا

19.10.07

منطقة التبادل الحر الافريقية : الإجماع على ضرورة اغتنام الفرصة لتنمية القارة