Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرابطة المحترفة:  شباب بلوزداد يطيح باتحاد بسكرة 3-2 ويخطف الريادة ''مؤقتا''

  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 18:43     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرات
الرابطة المحترفة:  شباب بلوزداد يطيح باتحاد بسكرة 3-2 ويخطف الريادة &#039;&#039;مؤقتا&#039;&#039;

الجزائر- خطف شباب بلوزداد ''مؤقتا'' كرسي ريادة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، عقب فوزه أمام الضيف، اتحاد بسكرة (3-2)، اليوم السبت بملعب 20 أوت 1955، في إطار تسوية رزنامة الجولة الرابعة من بطولة الرابطة الاولى المحترفة.

وافتتح ''الشباب'' باب التسجيل في الدقيقة ال4 عبر اللاعب بشو، قبل أن يضيف زميله بلحول الهدف الثاني في الدقيقة ال45+3 عبر ركلة جزاء.

وتمكن ممثل بسكرة من تقليص الفارق في الدقيقة ال45+3 عبر ركبة جزاء سددها اللاعب لخضاري، قبل أن يضيف زميله بن قويدر هدف التعادل في الدقيقة ال61.

وفي الوقت الذي كان يتجه فيه اللقاء للتعادل الإيجابي، تمكن أصحاب الضيافة من إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب بلحول في الدقيقة ال82.

وبفضل هذا الفوز، يرفع النادي العاصمي رصيده إلى النقطة ال14 محتلا المرتبة الأولى ''مؤقتا''، بينما تجمد رصيد نادي بسكرة في المرتبة الخامسة بمعية أهلي برج بوعريريج ب9 نقاط.

ولحساب نفس الجولة، قاطع اتحاد الجزائر رسميا الداربي العاصمي  ضد مولودية الجزائر، الذي كان مبرمجا اليوم السبت بملعب 5 جويلية (45ر17 سا) لحساب تسوية رزنامة الجولة الرابعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وكانت إدارة اتحاد الجزائر قد اتصلت بالرابطة المحترفة لكرة القدم من أجل تأجيل هذا اللقاء. و برر بطل الجزائر الحالي طلب التأجيل كون اللقاء المحلي تم برمجته في تاريخ الفيفا، معتمدا في طلبه على المادة 29 للقوانين العامة لمنافسة الرابطة الأولى لموسم "2019-2020" فضلا عن وجود خمسة من لاعبيه ضمن المنتخب الوطني العسكري .

وتجرى حاليا مقابلة أولمبي الشلف - شبيبة القبائل، بينما سيقام لقاء شبيبة الساورة - نادي بارادو على الساعة 00ر19.

إقرأ ايضا:  الرابطة المحترفة الأولى /الجولة السابعة/: شباب بلوزداد يلتحق بمولودية الجزائر في الصدارة 

 

                   النتائج المؤقتة:

شباب بلوزداد- اتحاد بسكرة     3-2 

مولودية الجزائر- اتحاد الجزائر (غياب اتحاد الجزائر)

اولمبي الشلف- شبيبة القبائل  (جارية حاليا)  

شبيبة الساورة- نادي بارادو   (00ر19)

 

                   لعبت من قبل:

امل عين مليلة - مولودية وهران 2-1          

بلعباس : اتحاد بلعباس - نصر حسين داي 1-1  

شباب قسنطينة - أهلي برج بوعريريج 2-2

وفاق سطيف -  نجم مقرة 3-0

 

الترتيب               نقاط         لعب

  1. شباب بلوزداد 14 6
  2. مولودية الجزائر 11 5
  3. شبيبة القبائل 10 5
  4. مولودية وهران 10    6
  5. ش برج بوعريريج 9 6
  6. اتحاد بسكرة 9 7
  7. شباب قسنطينة 8 7
  8. نجم مقرة 8 7
  9. جمعية عين مليلة 8 7
  10. اتحاد الجزائر 7 4
  11. شبيبة الساورة 7 4
  12. اتحاد بلعباس 7 6
  13. وفاق سطيف 7 7
  14. نصر حسين داي 7 7
  15. نادي بارادو     4           5
  16. جمعية الشلف 1 5

 

ملاحظة: هذا الترتيب لا يأخذ بعين الاعتبار لقاء مولودية الجزائر - اتحاد الجزائر في انتظار قرار الهيئة الفدرالية.

آخر تعديل على السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 19:25
كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة المحترفة:  شباب بلوزداد يطيح باتحاد بسكرة 3-2 ويخطف الريادة ''مؤقتا''
  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 18:43     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.12

داء الكلب : الجزائر تسعى لتحقيق أهداف المنظمة العالمية للصحة للقضاء على الداء

19.10.12

ري : احدى فروع مجمع إيميطال تطلق منتوجات مبتكرة

19.10.12

الجالية الصحراوية بأوروبا تتظاهر بقلب باريس تنديدا بموقف فرنسا من قضية الصحراء الغربية

19.10.12

تخصيص اكثر من 17 مليار دج لرفع التجميد على مشاريع بالجنوب و الهضاب العليا 

19.10.12

الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات: ضرورة التركيز على العامل البشري في مسعى رقمنة…

19.10.12

شراع/اولمبياد2020: تأشيرتان أولمبيتان في "ار اس اكس" و"اللازير" يخيب الامل

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.07

منطقة التجارة الحرة لإفريقيا ستشكل سوقا بقيمة 3 ترليون دولار

19.10.07

 تحقيق وطني حول ظاهرة التدخين لدى الأطفال إبتداء من شهر ديسمبر القادم

19.10.07

الأمم المتحدة تحذر من انتهاك القانون الإنساني الدولي في ليبيا

19.10.07

غرداية: التعريف بالزوايا من أجل توجيه تربوي قويم

19.10.07

حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة

19.10.07

منطقة التبادل الحر الافريقية : الإجماع على ضرورة اغتنام الفرصة لتنمية القارة