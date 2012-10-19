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شراع: بوراس وبريشي يتأهلان إلى أولمبياد 2020

  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 18:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 28 مرات
شراع: بوراس وبريشي يتأهلان إلى أولمبياد 2020

الجزائر - تأهل البحاران حمزة بوراس وأمينة بريشي في اختصاص "ار اس اكس" الى الالعاب الاولمبية 2020 بعد تتويجهما بلقب البطولة الافريقية  للشراع التي اختتمت اليوم السبت بالمدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت مائية  ببرج البحري (شرق العاصمة).

وفي منافسات اليوم الخامس والاخير، فاز حمزة بوراس بالسباق الاخير المسمى "ميدال رايس" والذي تتضاعف فيه عدد النقاط لكل متسابق. وتجاوز بوراس منافسه السيشيلي جون مارك غارديت الذي حل ثانيا، فيما جاء رمزي بوجعطيط في المرتبة الثالثة.

وتعد  المرة الثانية التي يبلغ فيها بوراس الاولمبياد بعد طبعة ريو 2016.

وعند الاناث (ار اس اكس)، توجت امينة بريشي باللقب القاري لتقتطع تأشيرة اولمبياد طوكيو-2020.

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وحلت في المركز الثاني المصرية شريفة رضا، بينما جاءت الجزائرية الاخرى كاتيا بلعباس في المرتبة الثالثة.

ومعلوم ان في اختصاص "ار اس اكس" يتأهل صاحب المرتبة الاولى الى الالعاب الاولمبية على عكس اللازير الذي يتأهل فيه صاحبا المركزين الاول والثاني.بالمقابل، اخفقت الجزائر في التأهل الى الاولمبياد في اختصاصي اللازير (راديال-ستاندار).

يذكر انه خلال اولمبياد 2016  تأهل ثلاث بحارين جزائريين ويتعلق الامر بكل من حمزة بوراس وكاتيا بلعباس (ار اس اكس) وايمان شريف صحراوي (راديال).

آخر تعديل على السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 18:12
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شراع: بوراس وبريشي يتأهلان إلى أولمبياد 2020
  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 18:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 28 مرة   شارك

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