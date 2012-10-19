تجديف : تأهل آيت داود وبودينة الى الالعاب الاولمبية 2020  

تونس - سجل ممثلو الجزائر في رياضة التجديف نتائج متباينة في الدورة التأهيلية للألعاب الاولمبية-2020 بطوكيو التى جرت اليوم السبت بتونس.

عند الرجال، اقتطع الجدافان، كمال آيت داوود وسيدي علي بودينة، تأشيرة التأهل ،عقب فوزهما بسباق 2000 م سكيف ( رجال) خفيف الوزن ، في اطار الدورة التأهيلية بالمجرى الدولي للبحيرة بتونس.

وتجاوز الثنائي الجزائري ، نظيرهما التونسيين، غيث القادري ومحمد خليل المنصوري ، بينما حل المصريان، محمد كوتا واحمد عبد العال في المركز الثالث.

وجدير بالذكر، أن سيد علي بودينة ، شارك في الالعاب الاولمبية 2016 بريو دي جانيرو في مسابقة الفردي حيث بلغ الدور ربع النهائي (سكيف).

عند السيدات ، كانت خيبة الامل كبيرة، عند امينة روبة ونوال شيالي، المقصيتين من موعد طوكيو بعد ، نيلهما للمرتبة الثانية في سباق 2000م - سكيف بينما فازت التونسيتان، نور الهدى الطيب وخديجة الكريمي بالمسابقة وحلّت المصريتان سارة بركة وهدى منصور في المرتبة الثالثة.

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وفي سباق 2000 م سكيف فردي ، حصلت الجزائرية نهاد ين شادلي على المركز الثاني، فيما توجت به، الناميبية مايك ديكمان وعاد الصف الثالث الى الزيمبابوية ليبين ديكنس .

واكدت الاتحادية الدولية للكانوي كياك في وقت سابق، تأهل الجدافة الجزائرية آميرة خريس لاولمبياد- 2020 بطوكيو في مسابقة 1كلم 200م .

وبخصوص تصفيات الالعاب البارلمبية (رجال)، ضمن تأهله، النيجيري كينغسلاي اوكوروافور، بعد حلوله في المركز الاول، امام التونسي ماهر الرحماني والسوداني عبد العزيز محمد، في حين عادت البطاقة المؤهلة لدى السيدات ، للكينية ازيا سورورو ، التي تقدمت في جدول الترتيب العام على النيجيرية ماري الايود والتونسية لبنى جردي

وشارك ستة جزائريين في الدورة التأهيلية لأولمبياد-2020 و تصفيات الالعاب البارلمبية-2020 (رجال) في رياضة التجذيف، و يتعلق الأمر بأمينة روبة و نزال شياللي في صنف سكول خفيف ونهاد بن شادي (سكيف كل الأصناف) بالإضافة إلى أسامة حبيش في صنف السكيف لكل الأصناف و كمال آيت داود و سيد علي (سكول خفيف الوزن).