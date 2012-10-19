الدورة الديبلوماسية المتعددة الاختصاصات الرياضية "فرانك بوسكاش": عشر سفارات في موعد الطبعة الـ 4 بالجزائر

الجزائر - شارك ممثلو عشر سفارات معتمدة بالجزائر، في النسخة الرابعة من الدورة الديبلوماسية المتعددة الاختصاصات "فرانك بوسكاش" التي جرت صباح اليوم، السبت، بالمركب الرياضي للحماية المدنية بباب الزوار (الجزائر) في عدة اختصاصات رياضية مدرجة في برنامج التظاهرة، و التي ترمي إلى تحقيق التقارب بين أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد بالجزائر.

ونظمت دورة كرة القدم تخليدا للأسطورة السابقة لريال مدريد (إسبانيا) و المنتخب المجري "فرانك بوسكاش" في شكل بطولة مصغرة بمشاركة 12 فريقا جرت في أجواء حميمية في مباريات مدتها 10 دقائق لكل شوط.

وشاركت في هذه الدورة فرق كندا، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، الأمم المتحدة، روسيا و الاتحاد الأوروبي و المعهد الفرنسي تضاف إليها تشكيلة دولية تضم عدة سفارات و فريق ممول الدورة.

بالنسبة لهذه الدورة التي نظمت بالتنسيق مع الحماية المدنية، تقابل المشاركون في عدة رياضات نذكر منها ألعاب القوى (1.500م و 5.000م)، التنس، تنس الطاولة و عرض لتقبال.

و أوضحت سفيرة المجر بالجزائر، هلقا كاتالين بريتر، لواج، قائلة: "تمثل هذه التظاهرة فرصة سانحة للم شمل أعضاء السلك الديبلوماسي و عائلاتهم، خارج إطار العمل" مشيرة بأن "برمجة هذا الحدث يعرف إثراء في كل طبعة جديدة".

و أضافت سفيرة المجر تقول:" تشكل هذه الدورة فرصة لتقاربا بين أعضاء السلك الديبلوماسي من خلال تقديم يوم يجمع بين الممارسة الرياضية و الترفيه و العلاقات الحميمية، كما أنها تساهم في ترقية الروح الرياضية و نموذج حياة سليمة".

من جهته، عبّر سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، جون ديروشي، عن "سعادته بالمشاركة في هذا الموعد موضحا بأن هذا الحدث "يساعد على تقوية أواصر العلاقات بين الديبلوماسيين خارج الوسط المهني و في أجواء رياضية و احتفالية جميلة".

بالإضافة إلى دورة "فرانك بوسكاش" تنظم سفارة المجر بالجزائر منذ عام 2016 دورتين للرياضة الديبلوماسية في السنة. و تجري النسخة الرئيسية الملقبة "ديبل-سبور" في فصل الربيع بين تكون دورة فصل الحريف التي تحمل اسم "فرانك بوسكاش" محدودة.