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الألعاب العسكرية السابعة: الجزائر تشارك  بـ 87 رياضيا في موعد بيوهان  

  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 16:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات
الألعاب العسكرية السابعة: الجزائر تشارك  بـ 87 رياضيا في موعد بيوهان  

الجزائر - تشارك الجزائر بوفد رياضي عسكري يتكون من 87 رياضيا  في الألعاب العسكرية السابعة للمجلس الدولي للرياضة العسكرية، المزمع إجراؤها بمدينة يوهان بالصين من 14 إلى 28 أكتوبر 2019، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

وسيخوض ممثلو الجزائر هذه المنافسة في سبعة (07) اختصاصات رياضية ذات طابع أولمبي وعسكري وهي: كرة القدم، الملاكمة، جيدو، ألعاب القوى، المصارعة المشتركة، التايكواندو والخماسي العسكري.

ويسجل موعد الصين مشاركة أكثر من 8000 رياضي عسكري ذو مستوى عالي، ممثلين ل139 دولة.

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وأشار بيان وزارة الدفاع الوطني إلى أن اللواء شريف زراد، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، قد أشرف اليوم السبت، بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية/ الشهيد مسعود بوجريو/ ن.ع.1، على تفتيش الوفد الجزائري المشارك في المنافسة الدولية.

وأفاد البيان أنه تم تسخير كل الوسائل الضرورية بغية ضمان ''كل ظروف تحضير والتكفل والمتابعة الفنية والطبية للفرق العسكرية المؤهلة للمشاركة في هذا الموعد الرياضي العسكري العالمي، قصد تحقيق أفضل النتائج ورفع الراية الوطنية عاليا وهذا بفضل الدعم الدائم للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي''.

كلـمات مفتـاحيــة :

معرض الصور

View the embedded image gallery online at:
http://www.aps.dz/ar/sport/77746-87#sigProIdf16af80d69
الألعاب العسكرية السابعة: الجزائر تشارك  بـ 87 رياضيا في موعد بيوهان  
  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 16:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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