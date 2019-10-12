الدورة الدولية للتنس : الجزائري عبيبسي يحتل بالمرتبة الثانية بعد خسارته في النهائي

مستغانم – اكتفى اللاعب الجزائري محمد علي عبيبسي بالمرتبة الثانية في الدورة الدولية للتنس ''أواسط'' التي اختتمت فعالياتها اليوم السبت، بالمركب الرياضي الراكات بمدينة مستغانم، عقب خسارته أمام البولوني بوريس زغولة في النهائي بواقع شوطين مقابل صفر (2-0).

وتقدم اللاعب البولوني زغولة في الشوط الأول بنتيجة 6-1، قبل أن يسيطر مجددا على مجريات الشوط الثاني 6-0.

ويعد هذا التتويج الثاني من نوعه للبولوني زغولا في الجزائر هذا الموسم، بعد فوزه بالدورة الدولية لسيدي فرج الي جرت وقائعها من 28 سبتمبر إلى 5 أكتوبر، على حساب مواطنه ماسيج كوس بمجموعتين نظيفتين (2-0) في مواجهة دامت أكثر من ساعتين.

لدى السيدات، توجت المغربية العوني آية بالجدول الفردي عقب فوزها على اللاعبة التونسية بوبكر وئام بشوطين 6-2 و6-3.

في نهائي الزوجي ذكور، الذي جرى مساء يوم الجمعة، فاز الثنائي البولوني بوريس زغولة وكوس ماسيج على الثنائي التونسي المكون من عبد الرحمان وسام وبن عبد الوحيد مجدي بنتيجة شوطين دون رد (6-3 و7-5).

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وفي نهائي الزوجي إناث، فاز الثنائي المغربي العوني آية والناصري منال على الثنائي المكون من الفرنسية باتيلي ليا والبريطانية خضيري نورة بنتيجة شوطين دون رد (6-3 و6-3).

وأقيم حفل ختام هذه البطولة التي تدخل في إطار رزنامة الاتحادية الدولية للتنس والاتحادية الجزائرية للتنس، اليوم بالميدان الرئيسي بالمركب الرياضي للتنس الأرضي "الراكات" بصلامندر بحضور وزير الشباب والرياضة رؤوف سليم برناوي، السلطات المحلية ورئيس الهيئة الفدرالية، محمد بسعد.

للإشارة فقد شارك في هذه الدورة الدولية التي أقيمت بين 8 و12 أكتوبر الجاري زهاء 60 لاعبا ولاعبة من 13 بلدا هي الجزائر وتونس والمغرب ومصر وفرنسا وبريطانيا والمجر وبلجيكا وبولونيا والبرتغال وإيطاليا وكندا واستراليا.