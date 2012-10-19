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البطولة الوطنية لرياضة الرافل: سيطرة ناديي الشلف و وهران في فئة الثنائي لأقل من 21 سنة

  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 15:55     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرات
البطولة الوطنية لرياضة الرافل: سيطرة ناديي الشلف و وهران في فئة الثنائي لأقل من 21 سنة

عين تموشنت  - إختتمت اليوم السبت بالقاعة المتعددة الرياضات "بن جريد العربي" بعين تموشنت البطولة الوطنية لرياضة الرافل بسيطرة تامة لناديي الشلف و وهران في فئة الثنائي لأقل من 21 سنة.

وعرفت هذه البطولة التي أشرفت على تنظيمها الإتحادية الجزائرية لرياضة الرافل و البياردو تصدر فريق الذكور لنادي الشلف الترتيب في صنف الثنائي لأقل من 21 سنة متبوعا بنادي الجزائر في حين كانت الريادة من نفس الفئة لصنف الإناث من نصيب نادي وهران في حين إحتل نادي الشلف مرتبة الوصافة.

أما فيما يتعلق بصنف الأكابر فحصد نادي فريق مستغانم للإناث الميدالية الذهبية في صنف الثنائي متبوعا بفريق سطيف. أما بالنسبة لفئة الفردي للإناث فعاد لقب البطولة لنادي سطيف متبوعا بفريق الجزائر العاصمة حسبما أعلنته لجنة التحكيم لهذه البطولة الوطنية.

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وفي صنف الأكابر ذكور فقد عاد لقب البطولة إلى نادي سطيف متبوعا بفريق وهران في صنف الثنائي.

و عبر مدرب الفريق الوطني لرياضة الرافل رفيق بن حملة عنإرتياحه للمستوى "الجيد" الذي ميز هذه البطولة مبرزا أن "مثل هذه المنافسات تعد محطة لتقييم مستوى الرياضيين و الرياضيات و أيضا للتحضير لمختلف المواعيد الرياضية القارية و الدولية".

و قد عرفت البطولة الوطنية للرافل التي إنطلقت فعالياتها الخميس المنصرم بولاية عين تموشنت مشاركة 107 رياضي (75ذكور و 32 إناث ) يمثلون 22 ناديا رياضيا على المستوى الوطني حسبما علم لدى الإتحادية الجزائرية لرياضة الرافل و البياردو.

كلـمات مفتـاحيــة :
البطولة الوطنية لرياضة الرافل: سيطرة ناديي الشلف و وهران في فئة الثنائي لأقل من 21 سنة
  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 15:55     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرة   شارك

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