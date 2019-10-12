بطولة الرابطة الأولى - أهلي برج بوعريريج:  فسخ عقد الحارس فوزي شاوشي

برج بوعريريج - قررت ادارة اهلي برج بوعريريج (الرابطة الاولي المحترفة لكرة القدم) فسخ عقد الحارس الدولي السابق فوزي شاوشي حسبما علم اليوم السبت من المناجير العام للنادي كمال معوش .

واوضح ذات المصدر أن قرار التخلي عن خدمات الحارس شاوشي جاء بناء على طلب من مدرب الفريق الفرنسي فرانك دوما و وذلك عقب ما حدث قبل المباراة الاخيرة داخل الديار برسم البطولة امام شبيبة الساورة والتي انتهت لصالح الفريق الضيف 1-0 .

واضاف ذات المتحدث ‘‘لقد طلب المدرب عدم الاحتفاظ بالحارس شاوشي في التشكيلة وذلك بعد التقرير المفصل الذي وقف عليه لما حدث قبل وبعد المباراة امام الساورة وهي تصرفات غير رياضية وغير مبررة خصوصا دخوله في مناوشات مع الانصار ومنه قرر التخلي عن خدمات الحارس شاوشي لأسباب انضباطية بهدف الحفاظ على المجموعة ‘‘.

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وأكد أن المدرب فرانك دوما سيواصل مهمته على رأس العارضة الفنية ولا توجد لديه اي نية لمغادرة الفريق كما تم تداوله في بعض مواقع الانصار.

وقد لقي قرار ابعاد شاوشي من التشكيلة استحسان الانصار الذين تنقلوا بأعداد غفيرة لملعب التدريبات للمطالبة بمعاقبة الحارس الدولي السابق الذي -حسبهم- تسبب في الهزيمة الاخيرة فضلا عن تدني مستواه الفني الذي عرف به خلال المواسم الماضية .

للإشارة سيكمل الفريق البرايجي مرحلة الذهاب بحارسي مرمى وهما سيد محمد سيدريك والحارس الدولي لأقل من 23سنة زكريا بوحلفاية في انتظار انتداب حارس آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية.