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الرابطة الأولى - وفاق سطيف: خير الدين مضوي ينسحب من العارضة الفنية للفريق

  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 14:45     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرات
الرابطة الأولى - وفاق سطيف: خير الدين مضوي ينسحب من العارضة الفنية للفريق

سطيف - انسحب بصفة رسمية المدرب خير الدين مضوي من قيادة العارضة الفنية لوفاق سطيف (الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم) حسب ما أكده اليوم السبت رئيس النادي فهد حلفاية.

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و صرح رئيس النادي لوأج أن المدرب خير الدين مضوي قرر الانسحاب من تدريب نادي وفاق سطيف لأجل "مصلحة الفريق" حيث أكد للإدارة -كما قال- أن الانهزام 4 مرات خارج الديار منذ بداية البطولة يستدعي "التغيير" و أن المدرب هو الحلقة الأسهل و الأنجع لتحقيق ذلك التغيير الذي من شأنه أن يحقق القفزة المنتظرة من الفريق خارج الديار.

و أفاد رئيس نادي وفاق سطيف أنه يوجد 4 أسماء لمدربين قيد الدراسة منهم 4 أجانب لخلافة خير الدين مضوي و أن الكشف عل أحدهم "سيكون خلال الساعات القليلة القادمة".

آخر تعديل على السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 17:17
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الرابطة الأولى - وفاق سطيف: خير الدين مضوي ينسحب من العارضة الفنية للفريق
  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 14:45     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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