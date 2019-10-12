Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

دورة الاتحاد الدولي للتنس (أواسط) بمستغانم: الجزائري عبيبسي في الدور النهائي

  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 08:20     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
دورة الاتحاد الدولي للتنس (أواسط) بمستغانم: الجزائري عبيبسي في الدور النهائي

مستغانم - ضمن لاعب التنس الجزائري محمد علي عبيبسي تأهله لنهائي دورة الاتحاد الدولي للتنس (أواسط) الجارية بنادي التنس لسالاماندر (مستغانم) بعد فوزه يوم الجمعة، على التونسي وسام الطرابلسي بمجموعتين لواحدة.

و فاز ابن مدينة سكيكدة بالمجموعة الأولى (6-4) قبل أن يخسر الثانية (1-6) مما أجبر اللاعبين على خوض المجموعة الحاسمة التي عادت للجزائري (6-3) أمام لاعب مصنف رأس المجموعة الرابعة.

وسيواجه عبيبسي في المباراة النهائية البولوني بوريس زقولا المتأهل على حساب الفرنسي شارليلي كوسني، صاحب رأس المجموعة الأولى.

وتجري النسخة الرابعة لدورة الاتحاد الدولي للتنس للأواسط على ميادين ذات الأرضية السريعة بمشاركة 60 لاعبا ينتمون لبلدان الجزائر و تونس و المغرب و مصر و فرنسا و انجلترا و المجر و بلجيكا و إيطاليا و البرتغال و بولونيا و كندا و أستراليا.

 

آخر تعديل على السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 08:27
كلـمات مفتـاحيــة :
دورة الاتحاد الدولي للتنس (أواسط) بمستغانم: الجزائري عبيبسي في الدور النهائي
  أدرج يـوم : السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2019 08:20     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.12

دورة الاتحاد الدولي للتنس (أواسط) بمستغانم: الجزائري عبيبسي في الدور النهائي

19.10.12

كرة القدم: سيتم إعادة تأهيل 8 ملاعب كبيرة وتدعيمها قريبا بالعشب الطبيعي

19.10.12

شراع: الجزائريات يسيطرن على اختصاص "ار اس اكس"

19.10.11

اللجنة الرابعة: دعوة إلى تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية

19.10.11

الصحراء الغربية: لا يجب أن تسمح الأمم المتحدة بأن يسود "قانون الغاب والبقاء للأقوى"

19.10.11

بطولة العالم للكهول في الجيدو: الجزائر حاضرة بثمانية مصارعين في مراكش (المغرب)

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.07

غرداية: التعريف بالزوايا من أجل توجيه تربوي قويم

19.10.07

منطقة التجارة الحرة لإفريقيا ستشكل سوقا بقيمة 3 ترليون دولار

19.10.07

الأمم المتحدة تحذر من انتهاك القانون الإنساني الدولي في ليبيا

19.10.07

 تحقيق وطني حول ظاهرة التدخين لدى الأطفال إبتداء من شهر ديسمبر القادم

19.10.07

منطقة التبادل الحر الافريقية : الإجماع على ضرورة اغتنام الفرصة لتنمية القارة

19.10.07

حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة