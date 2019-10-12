دورة الاتحاد الدولي للتنس (أواسط) بمستغانم: الجزائري عبيبسي في الدور النهائي

مستغانم - ضمن لاعب التنس الجزائري محمد علي عبيبسي تأهله لنهائي دورة الاتحاد الدولي للتنس (أواسط) الجارية بنادي التنس لسالاماندر (مستغانم) بعد فوزه يوم الجمعة، على التونسي وسام الطرابلسي بمجموعتين لواحدة.

و فاز ابن مدينة سكيكدة بالمجموعة الأولى (6-4) قبل أن يخسر الثانية (1-6) مما أجبر اللاعبين على خوض المجموعة الحاسمة التي عادت للجزائري (6-3) أمام لاعب مصنف رأس المجموعة الرابعة.

وسيواجه عبيبسي في المباراة النهائية البولوني بوريس زقولا المتأهل على حساب الفرنسي شارليلي كوسني، صاحب رأس المجموعة الأولى.

وتجري النسخة الرابعة لدورة الاتحاد الدولي للتنس للأواسط على ميادين ذات الأرضية السريعة بمشاركة 60 لاعبا ينتمون لبلدان الجزائر و تونس و المغرب و مصر و فرنسا و انجلترا و المجر و بلجيكا و إيطاليا و البرتغال و بولونيا و كندا و أستراليا.