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الألعاب الإفريقية-2019 / رفع الأثقال : الجزائر تسترجع 3 ذهبيات و 6 فضيات

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 تشرين1/أكتوير 2019 16:12     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات
الألعاب الإفريقية-2019 / رفع الأثقال : الجزائر تسترجع 3 ذهبيات و 6 فضيات

الجزائر- استرجعت الجزائر ثلاث ميداليات ذهبية وست فضية في دورة رفع الأثقال ضمن الألعاب الإفريقية-2019، التي جرت شهر أغسطس الفارط بالمغرب، حسبما علمته "واج" اليوم الجمعة من الاتحادية الجزائرية للعبة.

وعادت هذه الميداليات إلى الجزائر بعد الفحص الإيجابي لتناول المنشطات، لخمسة رياضيين مصريين شاركوا في المسابقة القارية.

وقد تعرضت الاتحادية المصرية التي نشرت أسماء الرباعين الخمسة لعقوبة الإيقاف من الاتحاد الدولي للتخصص لمدة سنتين.

إقرأ أيضا : الألعاب الافريقية 2019 / رفع الأثقال: العناصر الجزائرية تسعى للفوز بأكبر عدد ممكن من الميداليات

وعادت الميداليات الجزائرية الثلاث لكل من رابح شوية (+109 كغ)، سرياك نافع (73 كغ) و حيرش بشرى فاطمة الزهراء (87 كغ).

واسترجع رابح شوية -المُتوج بثلاث فضيات في دورة الرباط في فئته- ثلاث ذهبيات، التي كانت من نصيب المصري عبد الرحمان السيد، الذي تمت مراقبته إيجابيا.

وتعززت حصيلة نافع سرياك (73 كغ) بثلاث ميداليات فضية، كان قد تحصل عليها المصري ابراهيم مصطفى (المُعاقب) في المسابقة التي نال فيها الجزائريون ثلاث برونزيات.

من جانبها، تحولت البرونزيات الثلاث للرباعة حيرش بشرى إلى اللون الفضي، إثر معاقبة المصرية سمر حسين.

ويسمح استرجاع هاته الميداليات للجزائر، باعتلاء الصف الثالث للترتيب العام للميداليات، مُزيحة جنوب إفريقيا، في انتظار التأكيد الكتابي من طرف الكونفدرالية الإفريقية لرفع الأثقال وإرسالية لجنة التنظيم المغربية للألعاب.

وباحتساب هذه الميداليات الجديدة، تبلغ الجزائر لمجموع 125 ميدالية (36 ذهب، 35 فضة و 54 برونز)، متفوقة على جنوب إفريقيا (36 ذهب، 26 فضة، 25 برونز).

وتبقى المرتبة الأولى للمصريين بدون منازع برصيد 97 ذهبية، متبوعة بنيجيريا (46 ذهبية).

             

آخر تعديل على الجمعة, 11 تشرين1/أكتوير 2019 16:28
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الألعاب الإفريقية-2019 / رفع الأثقال : الجزائر تسترجع 3 ذهبيات و 6 فضيات
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 تشرين1/أكتوير 2019 16:12     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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