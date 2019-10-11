كرة القدم / (مجموعة جنوب-شرق - الجولة الرابعة): النتائج و الترتيب

الألعاب الإفريقية-2019 / رفع الأثقال : الجزائر تسترجع 3 ذهبيات و 6 فضيات -

وزير الرياضة ينوه بنجاح الجزائر في مكافحة تعاطي المنشطات -

وزير الرياضة ينوه بنجاح الجزائر في مكافحة تعاطي المنشطات -

المنتخب الجزائري/ الترتيب التاريخي للهدافين: سليماني يتجاوز ماجر و يهدد تاسفاوت -

توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من تيسمسيلت وخنشلة -

الشلف: افتتاح أشغال الندوة الدولية الثانية للإعجاز العلمي والبيولوجي في القرآن الكريم والسنة -

وهران: عرض 120 مشروع عمل فني لتزيين المدينة تحسبا للألعاب المتوسطية 2021 -

مظاهرة باريس ... تجسد لمقاومة الشعب الصحراوي من أراضي أوروبية -

الرابطة الأولى (الجولة الرابعة): تسوية رزنامة... تغشاها الضبابية والخلافات -

شراع/البطولة الافريقية: تألق جزائري في ار اس اكس , تراجع في ستاندار وتدارك في راديال -

اختتام فعاليات الطبعة الـ 19 للصالون الدولي للفلاحة و تربية المواشي والعتاد الفلاحي -

كرة القدم/ودية /الجزائر-ج.الكونغو الديمقراطية 1-1: أول تعثر للخضر بعد كان 2019 -

وفاة الممثلة الفرنسية ماري جوزي نات -

تسجيل 126 حالة بالتهاب السحايا في ثلاث ولايات -

البطولة الوطنية للقفز على الحواجز: 50 فارسا ينشطون ثلاث مسابقات في اليوم الأول -

انتخابات : السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تقرر المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية من 12 الى 17 اكتوبر -

الانطلاق قريبا في إنجاز 3 مستشفيات بكل من ورقلة والأغواط وبشار -

التكفل بمرضى السرطان: المدير العام للمؤسسة الإستشفائية الجامعية لوهران يدق ناقوس الخطر -

سكن : تجنيد الموارد المالية الضرورية و توفير الأوعية العقارية لإنجاز البرامج المسطرة -