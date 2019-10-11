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كرة القدم / (مجموعة جنوب-شرق - الجولة الرابعة): النتائج و الترتيب

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 تشرين1/أكتوير 2019 16:08     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات

الجزائر - النتائج و الترتيب بعد اجراء مباريات الجولة الرابعة من بطولة ما بين الجهات لكرة القدم (مجموعة جنوب-شرق) :

 مشعل حاسي مسعود - ترجي ورقلة                 1-2

اتحاد النزلة - اتحاد أفلو                                     2-1

اتحاد الزاوية العابدية - سريع متليلي                    0-2

مستقبل الرويسات - اتحاد حاسي الرمل              1-0

هلال غرداية - اتحاد الرباح                                 1-1

اتحاد الاغواط - أمل ورقلة                                  3-1

أولمبي مقران - اتحاد الخنق                              2-1

 اتحاد سوف - شباب سيدي بوعزيز                    1-0

 الترتيب                                               نقاط         لعب

 اتحاد سوف                                         9          4

اتحاد النزلة                                           9          4

أولمبي مقران                                       9          4

مستقبل الرويسات                                8          4

 شباب سيدي بوعزيز                             7          4

سريع متليلي                                       7          4

 اتحاد الخنق                                         6          4 

 اتحاد الرباح                                          5          4

هلال غرداية                                         5          4

اتحاد الاغواط                                         5          4

 مشعل حاسي مسعود                           4          4 

 اتحاد الزاوية العابدية                               4          4

 اتحاد حاسي الرمل                                4          4

 ترجي ورقلة                                          3          4

 اتحاد آفلو                                             3          4

 أمل ورقلة                                           1           4

           

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كرة القدم / (مجموعة جنوب-شرق - الجولة الرابعة): النتائج و الترتيب
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 تشرين1/أكتوير 2019 16:08     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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