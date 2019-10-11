كرة القدم / (مجموعة جنوب-شرق - الجولة الرابعة): النتائج و الترتيب

مشعل حاسي مسعود - ترجي ورقلة 1-2
اتحاد النزلة - اتحاد أفلو 2-1
اتحاد الزاوية العابدية - سريع متليلي 0-2
مستقبل الرويسات - اتحاد حاسي الرمل 1-0
هلال غرداية - اتحاد الرباح 1-1
اتحاد الاغواط - أمل ورقلة 3-1
أولمبي مقران - اتحاد الخنق 2-1
اتحاد سوف - شباب سيدي بوعزيز 1-0
الترتيب نقاط لعب
اتحاد سوف 9 4
اتحاد النزلة 9 4
أولمبي مقران 9 4
مستقبل الرويسات 8 4
شباب سيدي بوعزيز 7 4
سريع متليلي 7 4
اتحاد الخنق 6 4
اتحاد الرباح 5 4
هلال غرداية 5 4
اتحاد الاغواط 5 4
مشعل حاسي مسعود 4 4
اتحاد الزاوية العابدية 4 4
اتحاد حاسي الرمل 4 4
ترجي ورقلة 3 4
اتحاد آفلو 3 4
أمل ورقلة 1 4