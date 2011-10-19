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وهران: عرض 120 مشروع عمل فني لتزيين المدينة تحسبا للألعاب المتوسطية 2021

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 تشرين1/أكتوير 2019 13:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 22 مرات
وهران: عرض 120 مشروع عمل فني لتزيين المدينة تحسبا للألعاب المتوسطية 2021

وهران - تم تحضير ما لا يقل عن 120 مشروع عمل فني لإنجاز مجسمات و تماثيل وجداريات تهيئة حدائق وساحات عمومية تحسبا لتزيين مدينة وهران وذلك في إطار استعداداتها لاحتضان للطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط في صائفة 2021, حسب ما استفيد يوم الجمعة من مصالح الولاية.

وسهر 85 فنانا ومهندسا معماريا وحرفيا من داخل وخارج الوطن على انجاز هذه الأعمال, التي تم عرضها مساء أمس الخميس بمقر الولاية وبحضور الوالي عبد القادر جلاوي الذي تلقى عرضا حول هذه المشاريع المقترحة في إطار تزيين مدينة وهران لاستقبال ضيوفها خلال الموعد المتوسطي المقرر من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2021, وفق نفس المصدر.

وأشارت خلية الإعلام والاتصال بالولاية إلى أن لجنة تقنية وفنية تم تنصيبها لانتقاء أفضل المشاريع, مع السهر على تجسيدها على المديين القريب أوالبعيد.

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ومن المقرر أن تمول هذه المشاريع لتجسيدها في المستقبل بفضل تركيبات مالية يساهم فيها مختلف الفاعلين على غرار المرقين العقاريين, الصناعيين والميزانيات المحلية للولاية والبلديات, يضيف نفس المصدر, مشددا على أن الوالي أسدى توجيهات من أجل التكفل بأكبر عدد ممكن من المشاريع المعنية.

كما طلب ذات المسؤول من اللجنة التقنية تقديم اقتراحات وأعمال فنية تتعلق بإنجاز ما يسمى "أبواب حضرية" على غرار العديد من المدن الكبرى, يتم تشييدها وفقا لعدد الطرق الاجتنابية على مستوى ولاية وهران.

في هذا السياق, وبالتنسيق مع هيئة المهندسين المعماريين والمدراء المعنيين, تم الاتفاق على إعداد دفتر شروط لتهيئة الأماكن و الساحات العمومية غير المستغلة, وتجسيدها بنفس الطريقة مع الأعمال الفنية.

آخر تعديل على الجمعة, 11 تشرين1/أكتوير 2019 13:57
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وهران: عرض 120 مشروع عمل فني لتزيين المدينة تحسبا للألعاب المتوسطية 2021
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 تشرين1/أكتوير 2019 13:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 22 مرة   شارك

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