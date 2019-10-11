الرابطة الثانية: تأجيل الداربي مولودية بجاية - شبيبة بجاية إلى تاريخ لاحق

وأرجعت الرابطة هذا التأجيل إلى أسباب أمنية متعلقة بالنظام العام.
وستشهد هذه الجولة قمة واعدة بين اولمبيك المدية و سريع غيليزان, في الوقت الذي يستقبل فيه أمل الأربعاء ضيفه وداد تلمسان, رائد البطولة.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- أجلت مواجهة " الداربي", بين مولودية بجاية و شبيبة بجاية إلى تاريخ لاحق, والتي تدخل ضمن فعاليات الجولة الثامنة من عمر بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم, المقرر إجراؤها يوم السبت, حسبما أعلنت عنه الرابطة المحترفة لكرة القدم, اليوم الخميس, عبر موقعها الرسمي.
وأرجعت الرابطة هذا التأجيل إلى أسباب أمنية متعلقة بالنظام العام.
وستشهد هذه الجولة قمة واعدة بين اولمبيك المدية و سريع غيليزان, في الوقت الذي يستقبل فيه أمل الأربعاء ضيفه وداد تلمسان, رائد البطولة.