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الرابطة الثانية: تأجيل الداربي مولودية بجاية - شبيبة بجاية إلى تاريخ لاحق

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 تشرين1/أكتوير 2019 09:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات

 

الجزائر- أجلت مواجهة " الداربي", بين مولودية بجاية و شبيبة بجاية إلى تاريخ لاحق, والتي تدخل ضمن فعاليات الجولة الثامنة من عمر بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم, المقرر إجراؤها يوم السبت, حسبما أعلنت عنه الرابطة المحترفة لكرة القدم, اليوم الخميس, عبر موقعها الرسمي.

وأرجعت الرابطة هذا التأجيل إلى أسباب أمنية متعلقة بالنظام العام.

وستشهد هذه الجولة قمة واعدة بين اولمبيك المدية و سريع غيليزان, في الوقت الذي يستقبل فيه أمل الأربعاء ضيفه وداد تلمسان, رائد البطولة.

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الرابطة الثانية: تأجيل الداربي مولودية بجاية - شبيبة بجاية إلى تاريخ لاحق
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 تشرين1/أكتوير 2019 09:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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