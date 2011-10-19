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البطولة الوطنية للقفز على الحواجز: 50 فارسا ينشطون ثلاث مسابقات في اليوم الأول

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 تشرين1/أكتوير 2019 08:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

الجزائر- انطلقت يوم الخميس بميدان الفروسية بالخروبة ( الجزائر العاصمة) المرحلة الاولى للبطولة الوطنية للقفز على الحواجز  ( 10, 11 و12 اكتوبر) بتنظيم ثلاث مسابقات بمشاركة حوالي 50 فارسا ( ذكور واناث).

وفي الترتيب النهائي للمسابقة الاولى  للقفز على حواجز من 1م 20 , تصنيف أ محتسب بالكرونومتر , حلّ الفارس  فهد  مصباح ( نادي وهران ) في المركز الاول مسجلا توقيتا يقدر  59ثا و09 ج.م , متبوعا ماحي مندر  من نادي تيارت ( 63ثا 53 ج.م) و كمال بوترفة  من نادي الحرس الجمهوري ( 65ثا 13 ج.م).

اما المسابقة الثانية بالقفز على حواجز  1م  تصنيف "أ " محتسبة بدون كرونو متر , فتوج بها الفارس احمد توفيق بوقندورة  من نادي اولاد فايت ( الجزائر العاصمة).

وعرفت المنافسة الثالثة ( 1م 10 ,محتسبة بالكرونومتر) , فوز يانيس شاطر من نادي هراوة ( الجزائر العاصمة) بالمرتبة الاولى  ( 54 ثا 13 ج.م) متبوعا هاجر عيسات (البليدة/ 62ثا 27 ج.م) و نجيب ميلود ( اولاد فايت / 62ثا 90 ج.م).

وبرمجت المرحلة الثانية للبطولة الوطنية للقفز على الحواجز المنظمة من قبل الاتحادية الجزائرية  للفروسية,  ايام : 17, 18 و19 اكتوبر .

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البطولة الوطنية للقفز على الحواجز: 50 فارسا ينشطون ثلاث مسابقات في اليوم الأول
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 تشرين1/أكتوير 2019 08:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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