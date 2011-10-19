البطولة الوطنية للقفز على الحواجز: 50 فارسا ينشطون ثلاث مسابقات في اليوم الأول

الجزائر- انطلقت يوم الخميس بميدان الفروسية بالخروبة ( الجزائر العاصمة) المرحلة الاولى للبطولة الوطنية للقفز على الحواجز ( 10, 11 و12 اكتوبر) بتنظيم ثلاث مسابقات بمشاركة حوالي 50 فارسا ( ذكور واناث).

وفي الترتيب النهائي للمسابقة الاولى للقفز على حواجز من 1م 20 , تصنيف أ محتسب بالكرونومتر , حلّ الفارس فهد مصباح ( نادي وهران ) في المركز الاول مسجلا توقيتا يقدر 59ثا و09 ج.م , متبوعا ماحي مندر من نادي تيارت ( 63ثا 53 ج.م) و كمال بوترفة من نادي الحرس الجمهوري ( 65ثا 13 ج.م).

اما المسابقة الثانية بالقفز على حواجز 1م تصنيف "أ " محتسبة بدون كرونو متر , فتوج بها الفارس احمد توفيق بوقندورة من نادي اولاد فايت ( الجزائر العاصمة).

وعرفت المنافسة الثالثة ( 1م 10 ,محتسبة بالكرونومتر) , فوز يانيس شاطر من نادي هراوة ( الجزائر العاصمة) بالمرتبة الاولى ( 54 ثا 13 ج.م) متبوعا هاجر عيسات (البليدة/ 62ثا 27 ج.م) و نجيب ميلود ( اولاد فايت / 62ثا 90 ج.م).

وبرمجت المرحلة الثانية للبطولة الوطنية للقفز على الحواجز المنظمة من قبل الاتحادية الجزائرية للفروسية, ايام : 17, 18 و19 اكتوبر .