بطولة إفريقيا للمحليين 2020 / المغرب- الجزائر:"الخضر" في تربص يوم 14 أكتوبر بالجزائر

الجزائر- يشرع المنتخب الجزائري للاعبين المحليين يوم الاثنين المقبل في تربص تحضيري بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر) تحسبا لمباراة الإياب ضد المغرب، و المؤهلة للمرحلة النهائية لبطولة إفريقيا-2020 للاعبين المحليين (شان-2020) حسب ما أعلنت عنه اليوم الخميس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وبرمج الطاقم الفني للمنتخب الجزائري بقيادة لودوفيتش باتيلي الحصة التدريبية الأولى عشية يوم الاثنين المقبل.

وتواصل التشكيلة الجزائرية تحضيراتها بإجراء حصتين تدريبين أخريين في اليومين المواليين (سا 00ر18) قبل التنقل إلى المغرب يوم الخميس 17 أكتوبر، حيث بُرمجت حصتان تدريبيتان في نفس اليوم و في اليوم الموالي (سا 00ر18).

وستجري مباراة الاياب بين المنتخبين المغربي و الجزائري يوم السبت (س00ر20) بملعب بركان.

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من جهة أخرى، سيلتحق الطاقم الفني للمنتخب الجزائري الأول بقيادة جمال بلماضي بالمجموعة المتواجدة بالمغرب غداة لقاء "الجزائر-كولومبيا" الودي المقرر يوم 15 أكتوبر بليل (فرنسا).

وانتهي لقاء الذهاب بين منتحبي الجزائر و المغرب الذي جرب بملعب مصطفى تشاكر (البليدة) بالتعادل السلبي (0-0).

و البلد المتأهل من المواجهة المزدوجة بين المغرب و الجزائر سيشارك في المرحلة النهائية للمنافسة الخاصة باللاعبين المحليين (شان) المقررة عام 2020 بالكاميرون .