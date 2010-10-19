تصفيات كأس إفريقيا2021 / الجزائر-زامبيا في الـ14 نوفمبر، بوتسوانا-الجزائر في ال18 نوفمبر

الجزائر - تقام مباراة المنتخب الجزائري أمام نظيره الزامبي يوم الخميس 14 نوفمبر (00ر20) في إطار الجولة الاولى من تصفيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (كان-2021) حسب بيان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم دون تحديد مكان إجراء المباراة.

وتأتي برمجة المباراة تبعا للمراسلة التي بعثت بها الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف) الى كل الاتحاديات المعنية بتصفيات كأس إفريقيا للأمم 2021 مطالبة إياها تأكيد تواريخ وساعات إجراء مقابلات الجولتين الاولى والثانية حسب ذات المصدر.

ويتنقل المنتخب الجزائري بطل إفريقيا الى العاصمة غابورون لملاقاة نظيره البوتسواني في إطار الجولة الثانية التي تجرى يوم الاثنين 18 نوفمبر على الساعة التاسعة ليلا بتوقيت العاصمة غابورون و الثامنة بتوقيت الجزائر.

إقرأ أيضا: الجزائر- ج.الكونغو الديموقراطية: إقبال محتشم على اقتناء تذاكر المباراة

و الى جانب الجزائر تضم المجموعة الثامنة منتخبات زامبيا و بوتسوانا وزيمبابوي.

ويتأهل المنتخبان اللذان يتصدران المجموعة الى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2021 بالكاميرون.