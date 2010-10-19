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البليدة: مشاركة أكثر من 1200 عداء في السباق العددي العسكري للجيش الوطني الشعبي

  أدرج يـوم : الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 16:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات
البليدة: مشاركة أكثر من 1200 عداء في السباق العددي العسكري للجيش الوطني الشعبي

البليدة - شارك يوم الخميس 1231 عداء من العسكريين و الأفراد الشبيهين التابعين للناحية العسكرية الأولى في السباق العددي العسكري الذي احتضنه مضمار العاب القوى التابع للمجمع الرياضي لمقر الناحية العسكرية الأولى بالبليدة.

و أعطى إشارة انطلاق هذه التظاهرة الرياضية العسكرية التي تندرج في رياضة العدو الريفي و تدخل في إطار الرزنامة الوطنية لمصلحة الرياضات العسكرية لدائرة الاستعمال و التحضير لاركان الجيش الوطني الشعبي، العميد بضياف سعد الدين رئيس أركان الناحية العسكرية الأولى .

و أكد العميد بضياف في كلمة افتتاحية ألقاها بالمناسبة على"الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي للرياضة العسكرية بشكل عام و للرياضات الجماعية بشكل خاص باعتبارها العنصر الأساسي و الفعال الذي يسهم في الرفع من اللياقة البدنية لأفراد الجيش و تنمية قدراتهم التأهيلية و التدريبية".

و أضاف ذات المتحدث أن هذه التظاهرة "تعد فرصة لجميع أفراد الجيش للتعبير عن وعيهم و تشبعهم بثقافة ممارسة الرياضة الجماعية و الالتزام بالروح الرياضية العالية و الأخلاق العسكرية الحميدة و التحلي بالانضباط و الجدية و المنافسة النزيهة و قدرة التحمل".

وقسم المشاركون في هذه التظاهرة الرياضية على ثلاث فئات عمرية مصنفة كالتالي: اقل من 28 سنة و من 28 إلى 35 سنة و أكثر من 35 سنة و فئة الإناث .

           

و عادت المراتب الأولى حسب الفئات كالتالي :

 

الفئة الأولى: الجندي المتعاقد سرداني مهدي من المجموعة الجهوية 11 لسرايا المقر العام .

الفئة الثانية : الرقيب الأول قدوشي بوبكر من الواجهة البحرية الوسطى .

الفئة الثالثة : العريف الأول مرزاق معيزية من المركز الجهوي الطبي الجراحي .

الفئة الرابعة : النقيب دكور سعاد من القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني .

 

آخر تعديل على الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 16:25
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البليدة: مشاركة أكثر من 1200 عداء في السباق العددي العسكري للجيش الوطني الشعبي
  أدرج يـوم : الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 16:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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