البليدة: مشاركة أكثر من 1200 عداء في السباق العددي العسكري للجيش الوطني الشعبي

و أعطى إشارة انطلاق هذه التظاهرة الرياضية العسكرية التي تندرج في رياضة العدو الريفي و تدخل في إطار الرزنامة الوطنية لمصلحة الرياضات العسكرية لدائرة الاستعمال و التحضير لاركان الجيش الوطني الشعبي، العميد بضياف سعد الدين رئيس أركان الناحية العسكرية الأولى .
و أكد العميد بضياف في كلمة افتتاحية ألقاها بالمناسبة على"الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي للرياضة العسكرية بشكل عام و للرياضات الجماعية بشكل خاص باعتبارها العنصر الأساسي و الفعال الذي يسهم في الرفع من اللياقة البدنية لأفراد الجيش و تنمية قدراتهم التأهيلية و التدريبية".
و أضاف ذات المتحدث أن هذه التظاهرة "تعد فرصة لجميع أفراد الجيش للتعبير عن وعيهم و تشبعهم بثقافة ممارسة الرياضة الجماعية و الالتزام بالروح الرياضية العالية و الأخلاق العسكرية الحميدة و التحلي بالانضباط و الجدية و المنافسة النزيهة و قدرة التحمل".
وقسم المشاركون في هذه التظاهرة الرياضية على ثلاث فئات عمرية مصنفة كالتالي: اقل من 28 سنة و من 28 إلى 35 سنة و أكثر من 35 سنة و فئة الإناث .
و عادت المراتب الأولى حسب الفئات كالتالي :
الفئة الأولى: الجندي المتعاقد سرداني مهدي من المجموعة الجهوية 11 لسرايا المقر العام .
الفئة الثانية : الرقيب الأول قدوشي بوبكر من الواجهة البحرية الوسطى .
الفئة الثالثة : العريف الأول مرزاق معيزية من المركز الجهوي الطبي الجراحي .
الفئة الرابعة : النقيب دكور سعاد من القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني .