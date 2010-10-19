البطولة الوطنية في رياضة الرافل: أكثر من 100 رياضي يتنافسون على اللقب بعين تموشنت

عين تموشنت - سجلت البطولة الوطنية للرافل التي انطلقت فعالياتها اليوم الخميس بولاية عين تموشنت مشاركة مجموع 107 رياضي (75 ذكور و 32 إناث) يمثلون 22 ناديا رياضيا على المستوى الوطني حسبما علم لدى الإتحادية الجزائرية لرياضة الرافل و البيار المنظمة لهذه المنافسة.

وتندرج هذه المنافسة الوطنية التي تخص فئتي الأكابر و الأقل من 21 سنة للذكور و الإناث ضمن برنامج الإتحادية الذي يهدف إلى التعريف بهذه الرياضة من خلال تنظيم مثل هذه المواعيد كل مرة بولاية معينة. و يتوج في آخر الموسم الرياضي بطل الجزائر في رياضة الرافل حسبما ذكره رئيس الإتحادية الجزائرية لرياضة الرافل و البيار محمد الأمين مايدي.

وأضاف مايدي أن" هذه المواعيد الرياضية الوطنية تندرج أيضا ضمن التحضيرات الخاصة بالمواعيد القارية و الدولية و الإستعداد لها كما هو الحال بالنسبة لبطولة العالم أصاغر المرتقب تنظيمها شهر أبريل من السنة المقبلة بروما (إيطاليا) و التحضيرات لألعاب البحر المتوسط المقررة بوهران سنة 2021.

من جهته أبرز مدرب الفريق الوطني لرياضة الرافل رفيق بن حملة أن" هذه البطولة الوطنية التي تحتضنها ولاية عين تموشنت على مدار ثلاثة أيام متتالية هي أيضا فرصة لتعزيز صفوف الفريق الوطني للرافل من خلال إنتقاء أحسن اللاعبين من الجنسين إناث و ذكور".

و أشار في نفس السياق ذات المدرب أن "التحضيرات أيضا جارية في ذات الشأن لبطولة إفريقيا للرافل المرتقب تنظيمها السنة المقبلة. و سيكون للفريق الوطني حضور قوي في هذه المنافسة خصوصا و أن الجزائر سجلت نتائج إيجابية خلال مواعيد رياضية سابقة قارية و دولية".

من جانبه ثمن مدير قطاع الشباب و الرياضة بولاية عين تموشنت منصف مرابط إختيار الإتحادية الجزائرية لرياضة الرافل و البيار تنظيم هذه البطولة الوطنية على مستوى الولاية الأمر الذي يتيح الفرصة للاعبين المحليين بالولاية الإحتكاك برياضيي الرافل القادمين من 18 ولاية مشاركة في هذه التظاهرة الرياضية.

وكشف ذات المسؤول عن تعزيز الساحة الرياضية بعين تموشنت مؤخرا برابطة جديدة للرافل و البيار بدأت تستقطب عددا هاما من الرياضيين محليا.

هذا و تتواصل البطولة الوطنية للرافل بالقاعدة المتعددة الرياضات "الشهيد العربي بن جريد" على مدى 3 أيام في صنفي الفردي و الثنائي للذكور و الإناث ضمن منافسة وصفها عدد من اللاعبين بالمستوى العالي.