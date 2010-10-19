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الكاس الممتازة: برمجة مباراة اتحاد الجزائر- شباب بلوزداد 2 نوفمبر بملعب 5 جويلية

  أدرج يـوم : الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 15:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
الكاس الممتازة: برمجة مباراة اتحاد الجزائر- شباب بلوزداد 2 نوفمبر بملعب 5 جويلية

الجزائر - ستقام مقابلة الكاس الممتازة لكرة القدم، التي ستجمع بين حامل لقب البطولة الوطنية لموسم 2018-2019، فريق اتحاد الجزائر،  و المتوج بكاس الجمهورية فريق شباب بلوزداد، يوم السبت 2 نوفمبر بملعب 5 جويلية (الجزائر)، حسب ما افادت به اليوم الخميس رابطة كرة القدم المحترفة، دون تحديد توقيت هذه المقابلة .

ومعلوم، ان الفائز بهذه المقابلة، سيخلف في سجل المنافسة، فريق اتحاد بلعباس الذي فاز في الطبعة السابقة على شباب قسنطينة بنتيجة (1-0) في المقابلة التي جرت بالبليدة، وذلك بفضل الهدف الذي جاء عن طريق ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع، من توقيع الدولي لعمارة الذي يتقمص حاليا الوان مولودية الجزائر.

آخر تعديل على الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 16:18
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الكاس الممتازة: برمجة مباراة اتحاد الجزائر- شباب بلوزداد 2 نوفمبر بملعب 5 جويلية
  أدرج يـوم : الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 15:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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