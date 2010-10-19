ومعلوم، ان الفائز بهذه المقابلة، سيخلف في سجل المنافسة، فريق اتحاد بلعباس الذي فاز في الطبعة السابقة على شباب قسنطينة بنتيجة (1-0) في المقابلة التي جرت بالبليدة، وذلك بفضل الهدف الذي جاء عن طريق ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع، من توقيع الدولي لعمارة الذي يتقمص حاليا الوان مولودية الجزائر.
الكاس الممتازة: برمجة مباراة اتحاد الجزائر- شباب بلوزداد 2 نوفمبر بملعب 5 جويلية
أدرج يـوم : الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 15:03 الفئـة : رياضــة قراءة : 11 مرات
الجزائر - ستقام مقابلة الكاس الممتازة لكرة القدم، التي ستجمع بين حامل لقب البطولة الوطنية لموسم 2018-2019، فريق اتحاد الجزائر، و المتوج بكاس الجمهورية فريق شباب بلوزداد، يوم السبت 2 نوفمبر بملعب 5 جويلية (الجزائر)، حسب ما افادت به اليوم الخميس رابطة كرة القدم المحترفة، دون تحديد توقيت هذه المقابلة .
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